Cruz Azul tendría nuevo candidato para Director Deportivo

El torneo Clausura 2023 inicia el 5 de enero, es por eso que los equipos han empezado a trabajar a preparar su pretemporada. En el caso de Cruz Azul, va a iniciar su pretemporada el 13 de noviembre en la Rivera Maya.

Como parte de su preparacion, el Azul ya sumó dos nuevos refuerzos. Se trata de dos jugadores atacantes procedentes del Atlético Tucumán. Ambos ya se encuentran en la Ciudad de México y se espera que sean presentados en el transcurso de la semana.

Aunque, no son los únicos refuerzos que busca la directiva pues la salida de Jaime Ordiales ha obligado al equipo a también incorporar a sus filas un nuevo Director Deportivo.

Te puede interesar: Cruz Azul busca amarrar defensa para el Clausura 2023

Resumen: Rayados 3-2 Cruz Azul| Jornada 13 | Liga BBVA MX

Nuevo candidato a ser Director Deportivo en Cruz Azul

La directiva sigue contemplando las opciones y se le ha presentado una más; Oscar “el conejo” Pérez podría tomar el cargo de Director Deportivo.

El ex portero de la Maquina tiene una buena relación con Raúl “Potro” Gutiérrez y cuenta con una preparación en el área deportiva, aunque no cuenta con experiencia. Cruz Azul analiza la posibilidad de poner un asesor que pueda guiar al “Conejo” en esta nueva etapa.

Candidatos a ser directores deportivos en Cruz Azul

Han sido varios los candidatos considerados para ser Director Deportivo en Cruz Azul. Los nombres que más se han mencionado son los de Gerardo Torrado y Luis Miguel Salvador.

La directiva de Cruz Azul ha tenido contemplado a Luis Salvador como posible Director Deportivo desde la salida de Jaime Ordiales. Aunque, en esos momentos no se pudo concretar.

Por otra parte, el ex futbolista de Cruz Azul, Gerardo Torrado también fue contemplado. Aunque no llega con buen cartel, pues fue despedido como director de Selecciones Nacionales después del fracaso de la Selección Mexicana sub 20.

Te puede interesar: El dominio de las fuerzas básicas de Pumas en el Apertura 2022