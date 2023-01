Cruz Azul tiene la obligación de ganar todos los partidos: Rotondi

Tras un empate frente a Xolos de Tijuana y una derrota en casa ante Rayados de Monterrey, en la Máquina de Cruz Azul están urgidos de un triunfo en el Clausura 2023 y este fin de semana tienen la oportunidad de sumar tres puntos en su visita al Estadio Victoria frente a los Rayos del Necaxa.

Los celestes llegan al duelo de la Jornada 3 con una serie de contrastes que han invadido en la institución tanto como dentro como fuera de la cancha con problemas que para Rodolfo Rotondi, atacante cementero no han afectado al grupo, y siguen muy unidos.

“Creo que esas situaciones no han afectado al grupo, estamos fuertes, unidos, el futbol es así, el grupo está bien, yo creo que lo que nos faltó fue afinar detalles, en el partido vs Rayados no puedes dar ventajas”, expresó Rotondi en conferencia de prensa.

Cruz Azul buscará sumar de a tres por primera vez en el Clausura 2023

Por otro lado, sobre la necesidad de sumar la primera victoria de la campaña, el sudamericano aseguró que en la Máquina tienen la obligación de ganar todos los partidos sin importar el rival que tengan en frente, además de mencionar que los objetivos grupales están por encima de los individuales en todo momento.

“Como todo equipo grande tenemos la obligación de ganar todos los partidos, estamos convencidos de lo que estamos haciendo, entrenando, hay que confiar en nosotros, en el equipo. Creo que mi objetivo individual siempre va con lo grupal, es un sueño que tengo, después en la parte individual, aportar al equipo, siempre y cuando el mayor logro sea conseguir un título”.

Ya sobre el empate en la frontera y la caída en el Estadio Azteca en las primeras dos jornadas del torneo, Rotondi piensa que pudieron merecer un poco más, pero las circunstancias del encuentro no ayudaron mucho; sin embargo, rescata la actitud del equipo al quedar con un hombre menos tras la expulsión de Michael Estrada ante Rayados.

“Yo creo que con Tijuana fueron distintos, en el primer tiempo no hicimos buenos 45 minutos, dimos muchas ventajas, tranquilamente lo pudimos haber ganado y faltó un poco de contundencia en los últimos metros, contra Rayados se hizo un buen primer tiempo, lástima que terminando la primera etapa nos empatan, empezando el segundo el 2-1 y automáticamente con un jugador menos fuimos cuesta arriba, la actitud del equipo con un jugador menos hay que rescatarla pero tampoco estamos contentos porque sabemos lo que exige este club”, finalizó.

