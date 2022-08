Esto le pagarían a Diego Aguirre tras su salida de Cruz Azul

Diego Aguirre apenas duró 10 partidos al frente de Cruz Azul. El estratega que llegó para suplir a Juan Reynoso, hombre que terminó la sequía de la Máquina, no pudo seguir el legado y tras ser humillado por el América, la directiva decidió cesar al uruguayo.

El pasado fin de semana, en el Estadio Azteca, los celestes sufrieron una de las peores derrotas en su historia. Las Águilas le metieron siete tantos a los cementeros. acto que detonó la molestia de los aficionados, e incluso, fueron a La Noria a reclamar a los protagonistas de tal goleada.

La directiva celeste no pensó en nadie más que en el Raúl ‘Potro’ Gutiérrez, entrenador campeón del mundo con la Selección Mexicana Sub-17, que llevaba años pidiendo una oportunidad en la Primera División.

Los mandamás del equipo de Cruz Azul, le darán dicha oportunidad por lo que resta del torneo, con la esperanza de los resultados lo acompañen y así poderle dar continuidad al proyecto del ‘Potro’ para el siguiente semestre, el Clausura 2023.

¿Cuánto le pagaría Cruz Azul a Diego Aguirre tras su despido?

Una vez terminado el encuentro contra el América, Aguirre fue directo al palco de Cruz Azul para negociar su salida. Azteca Deportes también pudo saber que en ese momento se firmó el finiquito que será menos de 1.2 millones de dólares, cantidad que aún le deben a Juan Reynoso, y que se asegura será menos que lo del nuevo entrenador de la Selección de Perú.

Las cifras no son oficiales y no serán reveladas, pero son lo más cercanas a la realidad. Cabe mencionar que a Reynoso no se le ha pagado y hay una demanda de por medio para poder arreglar el asunto, ya que le quedaban aún seis meses de contrato.