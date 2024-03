Necaxa sorprende a Cruz Azul y se lleva los tres puntos

El conjunto de Necaxa logró llevarse los tres puntos en el Estadio Azul luego de vencer al Cruz Azul 1-2 con goles de Diber Cambindo y José Paradela. El equipo de Martín Anselmi no logró encontrar la fórmula para llevarse la victoria y le terminó costando la derrota con dos goles en descuidos defensivos que fueron bien aprovechados por los atacantes de los Rayos.

Con la victoria, Necaxa llega al quinto lugar de la tabla con 21 puntos. Dependerá de los resultados del fin de semana si se mantiene en la misma posición o baja algunos puestos.

Minuto 28: Gol de Necaxa

28' José Paradela le da la vuelta al marcador al definir pegado al poste y logrando mandar el balón al fondo de las redes.

Minuto 12: Gol de Necaxa

12' Cambindo logra marcar el gol del empate en una gran jugada a velocidad luego de ganarle la espalda a los defensores del equipo.

Minuto 10; Gol de Cruz Azul

10' Carlos Rotondi logra abrir el marcador con un potente disparo desde afuera del área que logra cruzar hasta el segundo poste del portero.

Continúa la actividad de la Jornada 12 del Clausura 2024 de la Liga BBVA MX y este sábado se disputan cuatro partidos. Los cuales son: Cruz Azul vs Necaxa, León vs Puebla, Tigres vs Mazatlán y Chivas vs América.

El primer partido del día es Cruz Azul vs Necaxa que se disputa en el Estadio Ciudad de los Deportes en punto de las 17 horas tiempo del centro de México. La Máquina llega en el tercer lugar de la tabla con 22 puntos luego de ganar siete encuentros, empatar uno y perder tres

Mientras que en el caso de Necaxa, llega en el sexto lugar con 18 puntos tras ganar cuatro juegos, empatar seis y únicamente perder un encuentro.

Alineación de Cruz Azul



Portero: Kevin Mier

Defensas: Cándido, Lira y Guerrero





Mediocampistas: Jose Rivero, Carlos Rodríguez, Carlos Rotondi, Faravelli y Huescas

Delanteros: Antuna y Sepúlveda

Alineación de Necaxa



Portero: Unsain

Defensas: Rodríguez, Oliveros, Peña y Martínez

Mediocampistas: Garnica, Arce, Gómez y Mendez

Delanteros: Paradela y Cambiado

