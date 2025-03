Cruz Azul jugaría ‘como local’ contra Pumas en este estadio

Cruz Azul está muy cerca de asegurarse el Estadio Cuauhtémoc como nueva casa para cuando reciban la visita de los Pumas en la Jornada 14 del Clausura 2025. El conjunto celeste buscaría llevar el partido a dicha sede por la cercanía con la Ciudad de México, que haría posible tener una gran cantidad de aficionados locales en el graderío. Los de La Noria han jugado este curso de la Liga BBVA MX en CU, pero los felinos no querían ser visitantes en su terreno.

El cotejo entre ‘La Máquina’ y el conjunto de Efraín Juárez se celebrará el sábado 5 de abril, antes de dicha fecha ambos equipos disputarán importantes compromisos en el certamen doméstico y la Concachampions. Cruz Azul logró su pase a los cuartos de final del torneo internacional luego de golear al Seattle Sounders, mientras Pumas jugará la vuelta de los octavos de final ante el Alajuelense este jueves; ganaron la ida 2-0 en casa.

Además del dos veces mundialista Estadio Cuauhtémoc, hogar del Puebla, se barajaron las opciones de llevar el juego a La Corregidora de Querétaro, o incluso a Morelia. Sin embargo, la directiva celeste optó por tramitar la posibilidad de la Angelópolis por lo ya mencionado. Cabe mencionar que en la Jornada 14 los de Pablo Guede también jugarán en dicho recinto, pero lo harán la noche del viernes 4 de abril.

El Cuauhtémoc no es ajeno a este tipo de circunstancias, toda vez que ahí disputó algunos partidos como local el América el semestre pasado, incluso la final de ida del Apertura 2024 se llevó a cabo en la cancha poblana. A pesar de que todo parece indicar que el partido se llevará a cabo fuera de la capital, cabe esperar que un buen número de fieles auriazules se harán presentes.

Próximos partidos de Cruz Azul en la Liga MX

- Cruz Azul vs Atlético de San Luis, Jornada 12 del Clausura 2025 - sábado 15 de marzo, 19:00 horas (TCM)

- Chivas vs Cruz Azul, Jornada 13 del Clausura 2025 - sábado 29 de marzo, 21:05 horas (TCM)

- Cruz Azul vs Pumas, Jornada 14 del Clausura 2025 - sábado 5 de abril, 21:10 horas (TCM)

