¡Cruz Azul podría vender a una estrella por millones! ¿La oferta que cambiará el futuro de La Máquina?

En un giro inesperado, Cruz Azul podría estar a punto de vender a una de sus figuras tras un futuro incierto en el club. Aunque Iván Alonso realizó varios fichajes importantes, uno de los más esperados fue el de este delantero, quien llegó con el estatus de estrella internacional. Giorgos Giakoumakis, delantero griego, aterrizó en La Máquina proveniente de Atlanta United en la MLS con grandes expectativas, pero su adaptación a la Liga MX ha sido todo menos sencilla.

A pesar de que Giakoumakis llegó con el respaldo de su rendimiento destacado en Estados Unidos, su comienzo en Cruz Azul no ha sido lo esperado. Las lesiones y la competencia interna con jugadores como Ángel Sepúlveda y Gabriel Fernández, quienes han mostrado un gran nivel, relegaron al griego al tercer puesto en la delantera. Ahora, su futuro en el club está en juego, y la posibilidad de una venta ha cobrado fuerza en los últimos días.

Oferta millonaria desde la MLS: ¿Un adiós para Giakoumakis?

Según fuentes cercanas al mercado internacional, dos equipos de la MLS estarían dispuestos a pagar hasta 10 millones de dólares por el delantero griego. Esta cifra coincide exactamente con lo que Cruz Azul desembolsó para ficharlo hace casi un año, lo que haría de esta una propuesta tentadora para la directiva celeste. Con la posibilidad de hacer una gran venta, Cruz Azul podría reforzar otras áreas de la plantilla, que siguen siendo una prioridad para el club.

Sin embargo, la decisión no es sencilla. El futuro de Giakoumakis está ligado a su deseo de tener más protagonismo y, a pesar de las buenas intenciones del club, no ha podido adaptarse completamente al fútbol mexicano. De hecho, su plaza de extranjero es valiosa, y con Sepúlveda y Fernández en gran forma, la salida de Giakoumakis no parece ser una decisión tan difícil de tomar para los dirigentes de La Máquina.