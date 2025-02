La millonaria cantidad que ganará Cruz Azul por la llegada de Santiago Giménez al Milan

Este sábado 1 de febrero del 2025, Santiago Giménez llegó a suelo italiano para cerrar su fichaje con el AC Milan. El delantero mexicano deja al conjunto del Feyenoord luego de que llegaran a un acuerdo que diferentes reportes señalan que supera los 35 millones de euros.

🔴⚫️✈️ Santiago Giménez, on his way to Milano right now!

Con la llegada de Santi al Milan, el conjunto de Cruz Azul va a recibir una fuerte cantidad de dinero ya que aún tiene un porcentaje de la carta del delantero.

Santiago Gimenez already signing autographs to the Milan fans and even a Mexican fan was there with the flag. 😅🇲🇽

“I chose Milan because it’s a very big team”. 🇮🇹

