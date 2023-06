Nos vemos en la J4 y veremos quién está lesionado: Dória y Aguirre hablan luego de su fallido fichaje con Cruz Azul

Las cosas se comenzaron a complicar en Cruz Azul de cara al Apertura 2023, de tener cinco refuerzos pasaron a tener dos cerrados y uno a expensas de sus pruebas físicas como es el caso de Diber Cambindo.

Existe una versión de que Matheus Dória y Eduardo Aguirre tuvieron problemas con las pruebas físicas a su llegada a Cruz Azul por lo que el cuadro celeste no aceptó las condiciones que ponía el cuadro lagunero y los jugadores para ponerle punto final a la negociación; sin embargo, a su llegada a Torreón para regresar con el conjunto lagunero, tanto Matheus Dória y Eduardo Aguirre hablaron, asegurando que están bien físicamente.

Te puede interesar: Diber Cambindo, quinto refuerzo de Cruz Azul, llega a México

“Las cosas se pueden hacer de manera correcta. Yo no fui a buscarlos, de ellos surgió el interés. Pero prefiero no meterme más, soy un profesional, regresar por Santos y defender la playera. Mañana voy a entrenar, si estuviera lesionado no podría, son negociaciones ya más de tema de gente de arriba. A mí me toca trabajar”, mencionó Eduardo Aguirre.

Por otro lado, más molesto y hasta con tono retador, el defensa brasileño, Matheus Dória le mandó un mensaje al cuadro celeste.

“Son cosas que van a tener muchísimas versiones, nos vemos en la Jornada 4, veremos quién está lesionado o no”, puntualizó Dória.

Los jugadores aún de Santos Laguna esperaban en el hotel de concentración de la Máquina pero no tuvieron actividad con el resto se jugadores celestes y en breve regresaron a Torreón para unirse a la pretemporada de Santos Laguna y ponerse a las órdenes del técnico Repetto.

Jesús Corona no renovará con Cruz Azul; Andrés Gudiño será el titular

Todo parece indicar que el futuro de la portería de Cruz Azul está definido y será sin Chuy Corona.

La Máquina de Cruz Azul se sigue preparando de cara al arranque del Apertura 2023 y todo indica que una de las incógnitas qué existían ha llegado a su fin.

La portería celeste vivía momentos de tensión al no saber la continuidad de algunos de sus arqueros y quién será el titular la siguiente campaña, pero todo se ha aclarado y la historia de 14 años de Jose de Jesús Corona en la institución llegaría a su fin.

Chuy Corona no renovará después de 14 años en Cruz Azul, quedará como jugador libre después de finalizar su contrato el 30 de junio y podrá buscar acomodo en cualquier equipo local o en el extranjero, mientras que esto abriría el panorama para que Sebastián Jurado se quede en la Máquina.

Te puede interesar: Atlas presenta sus nuevos uniformes para el Apertura 2023

Diego Cocca corre riesgo de perder su trabajo si no Nations League y Copa Oro: Gerardo Velázquez de León

Jurado tendría claro que sería el segundo portero, ya que el titular bajo los tres palos será Andrés Gudiño, quien ya se ganó la confianza de Ricardo Ferretti y tiene el visto bueno del Director Deportivo, Oscar Pérez.

Por otro lado hoy arribó a la Ciudad de México el futbolista Diber Cambindo, para realizar exámenes médicos y cerrar su fichaje con el cuadro cementero. A su llegada a la capital del país, el cafetalero habló de su estado físico y la lesión qué viene arrastrando en el tobillo aunque noe impedirá entrenar con normalidad.

“Estoy bien, yo estoy bien, puedo entrenar sin ninguna complicación... Eso ya es pasado, ahorita tengo examen medico y voy tarde”, aseguró Diber Cambindo.