Cruz Azul tiene a tres jugadores en el Top 5 de goleadores de la Liga BBVA MX

La Máquina de Cruz Azul marcha con paso perfecto luego de tres jornadas en el arranque del Apertura 2024. El conjunto dirigido por Martín Anselmi lleva tres victorias, ocho goles a favor y nueve puntos que lo mantienen en la cima de la tabla general.

Ya todos los refuerzos que han llegado esta campaña para sumarse al cuadro cementero han tenido minutos en lo que va del Apertura 2024, Andrés Montaño, Luis Romo, Jorge Sánchez, Amaury García y el griego Giorgos Giakoumakis quien en el último encuentro de la Máquina anotó su primer doblete en el futbol mexicano y está en el segundo sitio de la tabla de goleo sólo por detrás de Lucas Cavallini y Henry Martín; sin embargo, no es el único futbolista celeste que está en ese rubro.

Te puede interesar: ¿El futuro de la Selección Mexicana? La joya azteca que jugará en Europa la próxima temporada

La racha goleadora en la Máquina no sólo le pertenece al griego Giorgos Giakoumakis, el capitán y uruguayo Ignacio Rivero y el argentino Carlos Rotondi también tienen dos goles y se colocan en los primeros cinco máximos anotadores después de tres jornadas.

Aún falta mucho por recorrer en este certamen incluida la pausa por la Leagues Cup, pero en Cruz Azul tienen claro que el tema del goleo no será un problema este torneo, algo que batallaron mucho la campaña anterior.

Te puede interesar: ¡ÚLTIMA HORA! Monterrey albergará torneo internacional antes del Mundial de 2026

Resto del calendario para Cruz Azul en el Apertura 2024

Jornada 4: vs. Toluca el sábado 20 de julio.

Jornada 5: visita al Querétaro el viernes 23 de agosto.

Jornada 6: vs. América el sábado 31 de agosto.



Jornada 7: visita al León el sábado 14 de septiembre.

Jornada 8: visita al Atlético de San Luis el martes 17 de septiembre.

Jornada 9: vs. Chivas el sábado 21 de septiembre.

Jornada 10: visita al Pachuca el sábado 28 de septiembre.

Jornada 11: vs. Necaxa el domingo 6 de octubre.

Jornada 12: visita al Puebla el viernes 18 de octubre.

Jornada 13: vs. FC Juárez el miércoles 23 de octubre.

Jornada 14: visita a Pumas el sábado 26 de octubre.

Jornada 15: vs. Santos Laguna el sábado 2 de noviembre.

Jornada 16: visita al Atlas el miércoles 6 de noviembre.

Jornada 17: vs. Tigres el sábado 9 de noviembre.