Cruz Azul llega dulce al duelo con Tigres tras golear en Concachampions

La Máquina de Cruz Azul avanzó a la segunda ronda de la Liga de Campeones de la Concacaf luego de derrotar por goleada y eliminar 7-0 en el marcador global al Real Hope de Haití. El duelo de vuelta terminó 5-0 en el Estadio Olímpico Universitario con dobletes de Ángel Sepúlveda, de Gabriel Fernández y un tanto de Andrés Montaño.

Tras avanzar a la siguiente fase, en Cruz Azul inmediatamente cambiaron el chip y demostraron que ya piensan en Tigres, su próximo rival en la Liga BBVA MX y al que visitarán el próximo fin de semana en el Volcán Universitario.

“Para el jugador, soy del pensamiento que, no hay nada más lindo que jugar. El jugador es feliz si cada tres días hay partidos. Nos vamos a enfocar en el partido que viene con Tigres. No hay nada mejor para el jugador que jugar. Los jugadores me la hicieron fácil. Mucho respeto a mis jugadores, son sumamente competitivos, quieren ganar cosas, lo demuestran en los entrenamientos. La gestión es muy buena, los hemos llevado muy bien. Hay que disfrutarlo ahora y mañana empezar a trabajar en el próximo juego”, mencionó Vicente Sánchez tras el partido de vuelta ante el Real Hope.

Sánchez, cada vez mejor en Cruz Azul

Por otro lado, tras el partido en el Olímpico Universitario, el director técnico del conjunto celeste, Vicente Sánchez habló sobre el buen paso que tiene el equipo desde que llegó al banquillo luego de la salida de Martín Anselmi al fútbol de Portugal.

“Contentos más que nada por el rendimiento del equipo, por la competencia que hay en los jugadores, teníamos que hacer valer la condición de loca. No queríamos acá correr un poco de riesgo. Un 3-0 eso normalmente tiende a que el equipo no siga de la misma manera atacante, pero creo que lo hicieron muy bien, es un torneo internacional. Creo que los jugadores lo hicieron con mucho respeto, mucho profesionalismo”, puntualizó Vicente Sánchez.

Cruz Azul buscará dar el golpe vs Tigres

Por ahora la Máquina avanza con tranquilidad en el torneo de Concacaf y espera rival que saldrá de la serie que arrancará esta semana entre Seattle Sounders de Estados Unidos y el Antigua GFC de Guatemala. Esto después de medirse el fin de semana a los Tigres de la U de Nuevo León en el Volcán Universitario en el regreso del Clausura 2025 en la Liga BBVA MX.