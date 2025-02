Alerta en Cruz Azul: ¿Se va una de sus máximas figuras?

Carlos Rodríguez se ha convertido en uno de los pilares de Cruz Azul en el último año, consolidándose no solo como un mediocampista clave en el esquema de Vicente Sánchez, sino también como un líder dentro y fuera del campo. Su evolución en el equipo lo ha llevado a portar el gafete de capitán cuando Nacho Rivero no está presente, reafirmando su importancia en La Máquina.

Sin embargo, su continuidad en el club está en duda. Con un contrato que finaliza en diciembre del 2025, su futuro sigue sin definirse, y la directiva celeste enfrenta una situación delicada. En un mercado donde su pase está valuado en más de 6 millones de dólares, según Transfermarkt, permitir que se convierta en agente libre podría ser un golpe durísimo para el equipo.

Charly rompe el silencio sobre su futuro

Luego de la victoria contra Real Hope en la Concachampions, Rodríguez habló sobre su situación contractual. Si bien no confirmó su permanencia en el equipo, dejó en claro que se siente feliz en la institución.

“Yo he dicho siempre que desde que llegué acá me trataron muy bien, me abrieron las puertas. Acá estoy feliz”, afirmó el mediocampista.

Sin embargo, los recientes casos de Rodrigo Huescas y Uriel Antuna, quienes salieron del equipo sin dejar grandes ingresos, han encendido las alarmas en Cruz Azul. La directiva no quiere repetir la historia y ya trabaja en una oferta para retener a Rodríguez, blindándolo ante posibles interesados.

Cruz Azul también trabaja en la renovación de Erik Lira

Carlos Rodríguez no es el único jugador cuyo contrato termina en 2025. Erik Lira, otro de los jugadores más importantes del equipo, también finaliza su vínculo al cierre del próximo año.

El mediocampista de 24 años atraviesa el mejor momento de su carrera: se ha consolidado como titular en La Máquina, ha marcado goles tanto en la Liga MX como con la Selección Mexicana y ha recuperado su mejor versión jugando en la contención. Su renovación también está sobre la mesa, y todo apunta a que el jugador desea seguir con los cementeros.

A pesar de que Lira está feliz en el equipo, su nuevo contrato deberá ir acompañado de un aumento salarial que refleje su importancia en el plantel. Cruz Azul ha utilizado esta estrategia en los últimos años para retener a sus mejores futbolistas, y esta vez no será la excepción.

Con el mercado de fichajes en constante movimiento, la directiva celeste tiene poco margen de error. Perder a dos de sus figuras sería un golpe durísimo para un equipo que sueña con volver a la cima del fútbol mexicano.