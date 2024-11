Cruz Azul iría por más fichajes con ventas millonarias de estos futbolistas

Cruz Azul vive uno de sus mejores momentos en épocas recientes y se enfoca en encarar la Liguilla del Apertura 2024 con el pie derecho, los de Martín Anselmi buscan la revancha después de caer en la final el semestre pasado. El campeonato de la Liga BBVA MX es una posibilidad bastante asequible y aunque sus esfuerzos se concentran en ello, la directiva también tiene la mira puesta en el próximo semestre.

Dos probables ventas podrían significar una cantidad de dinero considerable para las arcas en La Noria. Se trata del delantero colombiano Diber Cambindo y del arquero mexicano Sebastián Jurado. El primero de ellos terminará pronto su cesión con los Rayos del Necaxa y los reportes indican que los hidrocálidos desean hacer efectiva la compra, misma que rondaría los cinco millones de dólares. Desde su llegada a Aguascalientes el atacante sudamericano es uno de los mejores goleadores en México.

El tema con el arquero no está tan claro. En su momento, Jurado fue una de las grandes promesas para el país bajo los tres palos, sin embargo, su paso con los celestes no fue el mejor y en épocas recientes no ha jugado con Juárez. Ahora mismo se recupera de una sensible lesión en la rodilla que sembraría dudas al interior de la directiva norteña.

Jurado atajó en 13 cotejos durante el Clausura 2024 pero las molestias en el menisco lo limitaron a cuatro en el Apertura 2024. Sigue siendo un futbolista relativamente joven que puede aportarle a uno de los equipos más discretos de la Liga BBVA MX, además, en Cruz Azul el marco está en buenas manos con la presencia de Kevin Mier. Según reportes, Juárez desembolsaría cuatro millones de dólares por el veracruzano.

En caso de concretarse ambas ventas, los celestes podrían reforzar un plantel que ya de por sí es poderoso y apunta al título bajo las órdenes de Anselmi.

¿Cuándo juega Cruz Azul en la Liguilla del Apertura 2024?

Cruz Azul volverá a la acción en el Apertura 2024 cuando se dispute la ida de los cuartos de final entre el miércoles 27 y jueves 28 de noviembre. Su rival saldrá desde el Play-In, instancia donde se encuentran el Atlas, el América, las Chivas y los Xolos. El conjunto de La Noria permanecerá unos 18 días sin actividad oficial.

