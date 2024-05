Se juega la ida de la final del Clausura 2024 en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes, el Cruz Azul de Martín Anselmi recibe la visita de las Águilas del América en un duelo por el título de Liga BBVA MX que enfrenta al líder y sublíder de la fase regular. La pelota rodará en punto de las 20:00 horas, tiempo del centro de México.

Los celestes llegaron a esta instancia después de dejar en el camino a los Rayados de Monterrey en una semifinal sufrida; a pesar de perder en la vuelta, lograron clasificarse gracias a la posición en la tabla. Por su parte, los azulcremas vencieron a las Chivas del Guadalajara en un apretado Clásico Nacional gracias a un único gol de Israel Reyes en el Estadio Azteca. Ambas escuadras se vuelven a medir por el trofeo, lo hicieron más recientemente en el Apertura 2018, con triunfo para los de Coapa.

“Nosotros no vivimos del pasado, del día a día, al final, la historia que se está construyendo es nuestra historia, no juega el pasado, son datos y estadísticas, hay una nueva final, una nueva oportunidad, un equipo que es un clásico, nos preparamos como tal, es una final que queremos ganar. ¿Y la historia? No, no juega”, dijo Anselmi en conferencia de prensa.

Sucede que el América y Cruz Azul se han medido cuatro veces en finales, con tres yendo en favor de los azulcremas. Durante la fase regular del Clausura 2024 la victoria fue para los de André Jardine por la mínima, el gol fue obra de Julián Quiñones.

Los celestes buscan levantar el título por primera vez desde que rompieran una larga sequía sin campeonatos en el Clausura 2021, por su parte, el América quiere convertirse en el cuarto bicampeón en la historia de los torneos cortos.

Alineaciones Cruz Azul vs América | Final Ida Clausura 2024

Cruz Azul: Kevin Mier; Carlos Salcedo, Gonzalo Piovi, Willer Ditta, Alexis Gutiérrez, Lorenzo Faravelli, José Rivero, Rodrigo Huescas, Carlos Rodríguez, Rodolfo Rotondi y Uriel Antuna.

América: Luis Malagón; Israel Reyes, Ramón Juárez, Igor Lichnovsky, Cristian Calderón, Jonathan Dos Santos, Diego Valdés, Álvaro Fidalgo, Alejandro Zendejas, Julián Quiñones y Henry Martín.

