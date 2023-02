Cobertura: Cruz Azul vs Atlas EN VIVO | jornada 7 Clausura 2023

Cruz Azul vs Atlas se tuvo que posponer obedeciendo a intereses televisivos, los altos mandos decidieron que tanto el partido de los cementeros y los rojinegros, así como el Santos vs Toluca se movieran de horario con la finalidad de no empalmar transmisiones en la jornada doble del 14 y 15 de febrero, correspondiente a la fecha 7 de la Liga BBVA MX.

La Máquina tiene nuevo técnico. El Tuca Ferreti dirigirá a Cruz Azul por lo que resta de la temporada y estará presente en uno de los palcos para ver el encuentro ante los rojinegros. Se espera que Joaquín Moreno y Joel Huiqui continúen en su cuerpo técnico para el Clausura 2023.

Los mejores momios para el Cruz Azul vs Atlas

Cruz Azul ha encaminado el paso tras la victoria en Puebla de 3-1. Por lo que la máquina parte favorita para llevarse el encuentro. El momio a la victoria celeste es de +110, apostar mil pesos, generaría una ganancia de $2,100 pesos.

En las opciones especiales de Caliente, la victoria o empate de Cruz Azul y que ambos equipos anoten gol tiene un momio de +145, con mil pesos apostados, se podría cobrar un total de $2,450. Por el lado del Atlas, el momio para la victoria rojinegra es de +240; con los mismos $1,000, se tendría una ganancia de tres mil 400 pesos mexicanos.

Apostar a la victoria o empate de Atlas en la Dobre Oportunidad tiene un ,momio de -154; con mil pesos, podrías cobrar un total de $1,65.