Cruz Azul vs Charlotte FC EN VIVO dónde ver transmisión online gratis | Fase de Grupos Leagues Cup 2024

Este miércoles 31 de julio del 2024, continúa la actividad de la segunda jornada de la Fase de Grupos de la Leagues 2024. Son seis partidos los que se van a disputar, los cuales son: Cruz Azul vs Charlotte FC, Santos vs DC United, FC Dallas vs Juárez, Nashville SC vs Mazatlán, Tigres vs Puebla y SJ Earthquakes vs LA Galaxy.

Uno de los juegos más esperados y llamativos es el de Cruz Azul vs Charlotte FC, el encuentro se va a disputar en punto de las 18 horas tiempo del centro de México. El partido será en el Estadio Bank of America.

Así llega Cruz Azul y Charlotte FC

El conjunto de Cruz Azul llega en el primer lugar de la Liga BBVA MX, en sus últimos tres partidos mantiene dos victorias y un empate. Mientras que, Charlotte FC, llega en el lugar 6 de la Conferencia Este, sus últimos tres partidos han terminado en una derrota y dos empates.