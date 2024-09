Alineaciones confirmadas Cruz Azul vs Chivas | Jornada 9 Liga BBVA MX

Este sábado 21 de septiembre del 2024, continúa la actividad de la jornada 9 del Apertura 2024 de la Liga BBVA MX. Son cuatro juegos los que se van a disputar los cuales son: León vs Atlético de San Luis, Monterrey vs Mazatlán, Necaxa vs América y Cruz Azul vs Chivas.

Uno de los juegos más llamativos es el de Cruz Azul vs Chivas el encuentro se va a disputar en punto de las 21 horas tiempo del centro de México y será en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Alineación de Cruz Azul

Martín Anselmi manda la siguiente alineación para intentar recuperar la senda el triunfo y mantenerse en el primer lugar de la tabla.

Portero: Kevin Mier

Defensas: Jorge Sánchez, Willer Ditta y Erik Lira

Mediocampistas: Lorenzo Faravelli, Alexis Gutiérrez, José Rivero, Carlos Rodríguez y Luis Romo

Delanteros: Rotondi y Ángel Sepulveda

Alineación de Chivas

Portero: José Rangel

Defensas: Alan Mozo, Briseño, Orozco y Castillo

Mediocampistas: Chávez, Gutiérrez, Fernando Beltrán, González y Roberto Alvarado

Delanteros: González

Así llega Cruz Azul y Chivas

El conjunto de Cruz Azul llega en el primer lugar de la tabla con seis victorias, un empate y una derrota. Registra un total de 19 puntos. Por otra parte, Chivas llega en el quinto lugar de la tabla con 14 puntos al ganar cuatro partidos, empatar dos y perder dos encuentros.

La Máquina llega de perder su invicto 3-1 ante el Atlético de San Luis. Por lo que buscarán retomar el buen camino. Mientras que Chivas llega de vencer al León 2-0, luego de perder ante el América.

