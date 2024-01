Cobertura Cruz Azul vs Pachuca EN VIVO | Jornada 1 Clausura 2024

Este sábado 13 de enero del 2024, continúa la actividad de la jornada 1 del Clausura 2024 de la Liga BBVA MX. Los partidos que tenemos este día son: Cruz Azul vs Pachuca que se disputará en el Estadio Ciudad de los Deportes. Inmueble al que regresa la Máquina luego de cinco años y medio. El Chivas vs Santos que se va a disputar en el Estadio Akron en punto de las 19:05 horas (tiempo del centro de México). El tercer encuentro es a las 21 horas (tiempo del centro de México) entre Tijuana vs América en el Estadio Caliente y por último, el Monterrey vs Puebla en punto de las 21 horas tiempo del centro de México.

Uno de los partidos más llamativos es el de Cruz Azul vs Pachuca por toda la expectativa que ha levantado entre sus aficionados por todos los refuerzos que han traído, por el entrenador Martín Anselmi y la posible salida de Juan Escobar.

El conjunto de Pachuca no ha tenido tantos refuerzos para el torneo pero es un equipo que siempre demuestra su calidad en cada encuentro y un rival difícil de vencer.

Jugadores de Cruz Azul convocados para enfrentar a Pachuca

La primera convocatoria de Martín Anselmi es:

Porteros: Gudiño, Jiménez y Mier.

Defensas: Guerrero, Ditta, Cándido, Rivero, Huescas, Vargas, Iturbide y Piovi

Mediocampistas: Lira, Faravelli, Gutierrez, Rodríguez, Jiménez, Morales y Zaleta

Delanteros: Antuna, Sepúlveda, Fernández, Rotondi y Levy.

Estos son los jugadores convocados para el encuentro de esta noche en el @estadiocdd. #AzulDePorVida pic.twitter.com/t9N9H5JNl3 — CRUZ AZUL (@CruzAzul) January 13, 2024

