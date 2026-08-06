Impactante lo que hizo Gilberto Mora: derrotó a Messi en esta categoría valiosísima

Gilberto Mora prepara su debut para la Leagues Cup 2026 en el Austin FC vs Xolos de Tijuana. El joven sensación se ha convertido en uno de los referentes del balompié mexicano tras su papel en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, por lo que ahora Mora sigue dando de qué hablar debido a que se encuentra en un importante listado en donde supera a figuras de la talla de Lionel Messi.

El astro argentino es superado por Gilberto Mora como el jugador más valioso de la Leagues Cup 2026 con un valor de 25 millones de euros. En ese sentido, el centrocampista mexicano es el jugador más valioso del torneo por encima de otras figuras como Evander, Armando González y el propio Messi. ¿Cómo está configurado el ranking?

Gilberto Mora es el jugador más valioso de la Leagues Cup 2026|Gilberto Mora

Gilberto Mora supera a Lionel Messi como el jugador más valioso de la Leagues Cup 2026

El joven mexicano de 17 años se encuentra en el primer lugar del listado. Evander se ubica en la segunda posición con un valor de 16 millones de euros, mientras que Armando González está en el tercer lugar al tener un precio de 15 millones de euros.

En la cuarta y quinta posición logramos ver a Lionel Messi y a Heung-Min Son con un valor de 15 millones de euros. Dos jugadores mexicanos ocupan el podio del ranking como los jugadores más valiosos dentro del torneo, dejando en claro que el joven talento del país ya comienza a ocupar un lugar de privilegio en la zona de la Concacaf.

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Los récords de Gilberto Mora en Leagues Cup

Gilberto Mora irrumpió en el futbol nacional con apenas 16 años de edad. Su rápido ascenso en Xolos de Tijuana le ha valido de gozar de múltiples récords tanto a nivel local como internacional. En ese sentido, Mora es el jugador más joven en anotar un gol en Leagues Cup.

Gilberto Mora es el goleador más joven en la historia de la Leagues Cup|Crédito: @Xolos / X

El primer gol de Mora en el torneo se dio el 1 de agosto de 2025 ante el LA Galaxy. En aquel entonces el jugador contaba con 16 años, 9 meses y 18 días, además de anotar un doblete en aquel encuentro que terminó 5 a 2 a favor del conjunto de la MLS.

