En Cruz Azul aseguran que rivales se crecen por enfrentarlos

A casi de días de que se despidieron de la Leagues Cup, Cruz Azul ya se encuentra en la capital mexicana para preparar su partido del Apertura 2024 contra Querétaro.

La Máquina de Martín Anselmi partió a territorio norteamericano siendo líder de la Liga BBVA MX y ante los Gallos Blancos buscará recuperar dicha posición.

Cruz Azul no se confía en partido contra Querétaro

Los celestes llegarán a la Corregidora en el segundo puesto de la clasificación y a enfrentarse al único equipo que no ha sumado ni un punto hasta el momento, lo que para Lorenzo Faravelli es un ‘arma de doble filo’.

“Sí es el último lugar y los números están ahí, pero una vez que empiece el partido todo lo que pasó anteriormente queda atrás para ellos y para nosotros. Cuando los rivales se enfrentan a Cruz Azul siempre hay un plus, una cuestión lógica, me ha tocado estar del otro lado, cuando te toca enfrentar a un club grande hay un plus, hay algo más por demostrar, por orgullo”, declaró el mediocampista argentino.

“Nosotros intentamos hacer algo de hace de tiempo entonces no distinguir rival, no distinguir escenario y tratar de hacer foco en nuestro futbol. No cambiamos la idea”, agregó ‘Lolo’. De momento, los cementeros han ganado tres de sus cuatro partidos enfrentados y han empatado uno.

Pero aunque estuvieron lejos de las canchas durante ocho días, se mantuvieron juntos como equipo, lo que, de acuerdo a Faravelli, fortaleció al vestidor. “Hemos salido fortalecidos en la parte humana. No tenemos más que hacer que repetir lo que veníamos haciendo. Si hay un rasgo que nos identificó es que pocas veces miramos a lo lejos, siempre miramos al siguiente partido. Más allá del resultado, queremos que Cruz Azul vuelva a ser esa mejor versión que le gusta a nuestros hinchas”, constató.

El Clásico Joven entre Cruz Azul y América en puerta

Medirse ante Gallos Blancos será tan sólo el primer paso para volver a acercarse al liderato del Apertura 2024, pero para la sexta jornada del semestre enfrentarán uno de sus encuentros más complicados: el Clásico Joven contra América.

En una reedición de la final del torneo pasado, pero los pupilos de Martín Anselmi no han pensado ese rival. “Ni hablamos todavía del América, estamos súper enfocados en ganarle a Querétaro, en hacer un gran partido, después entrenaremos y tendremos un descanso para después hablar del América, será un partido especial, pero en estos momentos la cabeza está solamente puesta en Querétaro”, cerró ‘Lolo’.