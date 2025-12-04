Cruz Azul vs Tigres: Alineaciones CONFIRMADAS del partido de las semifinales del Apertura 2025

Primer capítulo de la semifinal entre Cruz Azul y los Tigres de la UANL. El Estadio Olímpico Universitario abre sus puertas al sur de la capital mexicana para recibir a dos de los equipos más competitivos de la Liga MX y que eran candidatos al título desde el principio de este semestre. Ahora, no hay marcha atrás, será la Máquina Celeste o el cuadro regio el que pasará a la final del Torneo Apertura 2025.

En estas instancias del certamen no te puedes guardar nada y por ello, tanto Nicolás Larcamón como Guido Pizarro salen con lo mejor de su repertorio a la cancha de Ciudad Universitaria. El estratega del cuadro celeste reconfirma le movió al que mandó al cotejo de vuelta contra las Chivas del Guadalajara, mientras que, el 'Conde' continúa con su 11 estelar que le ayudó a darle la vuelta a la serie contra Xolos de Tijuana en el Volcán.

Alineación de Cruz Azul

Portero: Andrés Gudiño

Defensas: Jorge Sánchez, Willer Ditta, Jesús Orozco, Erik Lira y Omar Campos

Mediocampistas: Nacho Rivero, Jeremy Marquez y Charly Rodríguez

Delanteros: José Paradela y Gabriel Fernández

Alineación de Tigres

Portero: Nahuel Guzmán

Defensas: Marco Farfan, Joaquim Pereira, Jesús Angulo y Jesús Garza

Mediocampistas: Fernando Gorriaran, Juan Brunetta, Romulo y Diego Lainez

Delanteros: Ángel Correa y Nicolás Ibáñez

La Navidad llegó antes de tiempo y por ello podrás disfrutar todos los partidos de semifinales (ida y vuelta) del Apertura 2025 totalmente EN VIVO y GRATIS por la señal de TV Azteca Deportes. Azteca Siete, la APP de Azteca Deportes y la página de aztecadeportes.com tendrá el Cruz Azul contra los Tigres de la UANL.

Tras el pitazo final, nos enlazamos a la cancha del Gigante de Acero para disfrutar el duelo entre Rayados de Monterrey y los Diablos Rojos del Toluca. Por sí fuera poco, el sábado tendremos los respectivos partidos de vuelta desde el Volcán y el mítico Nemesio Diez.