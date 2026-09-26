Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
LIGA MX SITIO
QUIERO VER
Fútbol

Cruz Azul vs Toluca EN VIVO | ver GRATIS el resultado de transmisión HOY, sábado 26 de septiembre, partido de la Jornada 10 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX; marcador online y en línea

Desde la cancha del Estadio Banorte, La Máquina recibe a los Diablos Rojos en uno de los partidos más atractivos de la Jornada 10 del Apertura 2026. Sigue EN VIVO y GRATIS el minuto a minuto con las mejores acciones del partido

Cruz Azul vs Toluca.jpg
Cuz Azul vs Toluca

Escrito por: Sebastian Cortés

Desde la cancha del Estadio Banorte, Cruz Azul recibe a Toluca en la Jornada 10 del Apertura 2026. El duelo arranca este sábado a las 16:50 horas (tiempo del centro de México), protagonizando uno de los choques más atractivos del fin de semana en el futbol mexicano.

Te puede interesar: Tigres vs Puebla VIVO | ver GRATIS partido Jornada 10 por TV Azteca: transmisión en línea de Liga MX Torneo Apertura 2026

El conjunto escarlata aterriza en la capital mexicana como el actual líder general de la Liga MX con 19 puntos. Sin embargo, los Diablos Rojos llegan con la necesidad de enderezar el rumbo tras sufrir un doloroso revés en la fecha anterior, donde cayeron 3-2 frente a Santos Laguna en el Nemesio Diez, un resultado que cortó su inercia de victorias consecutivas.

Por su parte, La Máquina se presenta a este compromiso ocupando la quinta posición de la tabla con 15 unidades. Al igual que su rival, el cuadro celeste busca sacudirse una derrota en la jornada pasada, luego de que un gol tempranero en contra dictara su tropiezo por 1-0 en su visita a los Rayados de Monterrey.

Te puede interesar: Triple cartelera de Azteca Deportes este sábado: horarios y dónde ver las transmisiones GRATIS Y EN VIVO

Posiciones de Cruz Azul vs Toluca

Este se trata de un partido por la cima de la tabla general del Apertura 2026, ya que, al inicio del encuentro, Cruz Azul se encuentra en el lugar número 5 con 15 unidades sumadas, mientras que Toluca es el máximo líder del certamen, con 19 puntos. Una victoria de Cruz Azul los catapultaría hasta el segundo lugar, mientras que, si Toluca gana, afianzará todavía más su liderato, al conseguir 22 unidades.

Tags relacionados
Cruz Azul Toluca FC

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

LIVE PREVIO FECHA.png

LIVE PREVIO México vs Colombia | Seleccion Mexicana

5:45 p. m.
TIGRES VS PUEBLA FECHA.jpg

Liga BBVA MX| Tigres vs Puebla EN VIVO

9:05 p. m.
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |'Popeye’ Aguillón vs Adriano Sayu

11:11 p. m.
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
28 SEP
RITUAL EL RESUMEN IMAGEN

Ritual NFL| Ritual El Resumen

3:55 p. m.
28 SEP
HDP HIJOS DE LA PASIÓN.jpeg

HDP| Hijos de la Pasión

4:55 p. m.
28 SEP
LA MESA PROTAGONISTA FECHA 24 AGOSTO .jpeg

La Mesa Protagonista

8:55 p. m.
28 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
28 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
29 SEP
deportv EXPRESS.jpg

Dxtv Express

4:50 p. m.
29 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
29 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
30 SEP
A RASPAR LA LONA.jpg

A Raspar la Lona

4:55 p. m.
30 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
30 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
1 OCT