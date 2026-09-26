Cruz Azul vs Toluca EN VIVO | ver GRATIS el resultado de transmisión HOY, sábado 26 de septiembre, partido de la Jornada 10 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX; marcador online y en línea

Desde la cancha del Estadio Banorte, Cruz Azul recibe a Toluca en la Jornada 10 del Apertura 2026. El duelo arranca este sábado a las 16:50 horas (tiempo del centro de México), protagonizando uno de los choques más atractivos del fin de semana en el futbol mexicano.

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El conjunto escarlata aterriza en la capital mexicana como el actual líder general de la Liga MX con 19 puntos. Sin embargo, los Diablos Rojos llegan con la necesidad de enderezar el rumbo tras sufrir un doloroso revés en la fecha anterior, donde cayeron 3-2 frente a Santos Laguna en el Nemesio Diez, un resultado que cortó su inercia de victorias consecutivas.

Por su parte, La Máquina se presenta a este compromiso ocupando la quinta posición de la tabla con 15 unidades. Al igual que su rival, el cuadro celeste busca sacudirse una derrota en la jornada pasada, luego de que un gol tempranero en contra dictara su tropiezo por 1-0 en su visita a los Rayados de Monterrey.

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SÁBADO. CINCO DE LA TARDE.



HOY JUEGA LA MÁQUINA CEMENTERA. 🚂💙



JUNTOS POR LOS TRES PUNTOS. pic.twitter.com/mnO94ME4Ap — CRUZ AZUL (@CruzAzul) September 26, 2026

Posiciones de Cruz Azul vs Toluca

Este se trata de un partido por la cima de la tabla general del Apertura 2026, ya que, al inicio del encuentro, Cruz Azul se encuentra en el lugar número 5 con 15 unidades sumadas, mientras que Toluca es el máximo líder del certamen, con 19 puntos. Una victoria de Cruz Azul los catapultaría hasta el segundo lugar, mientras que, si Toluca gana, afianzará todavía más su liderato, al conseguir 22 unidades.