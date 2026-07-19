A qué temperatura están en el Estadio Nueva York de la final del Mundial 2026: este es el clima

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ vive sus últimos momentos con el desarrollo del partido entre España y su par de Argentina en el marco de la gran Final de este torneo que apasiona a muchísimos hinchas a lo largo del planeta. En este sentido, se percibe un clima bastante caluroso y por ello es importante precisar la temperatura que se registra en esta zona del planeta.

Según información señalada por parte de AccuWeather sitio web especializado, en esta zona de suelo norteamericano se registra un ambiente caluroso y cercano a los 26°C. Adicionalmente remarcaron que a lo largo de la jornada habrá sensaciones cercanas a los 19°C de mínima y 28°C de máxima.

¿Qué protocolo se debe seguir en caso de tormenta?

La organización del torneo sigue con detenimiento todo lo relacionado con el clima en una tarea en donde también participan las autoridades de los Estados Unidos.

Conscientes de cualquier posibilidad desde el pasado sábado se activaron algunos protocolos con la intención de proteger a protagonistas y espectadores ante la presencia de tormentas eléctricas que pueden impactar de manera negativa en el escenario deportivo e incluso inmediaciones a esta edificación.

En caso de que se detecte fuerte actividad eléctrica que pueda provocar riesgos, el procedimiento a seguir está vinculado con la suspensión del partido, evacuación de todos los presentes hasta el momento en el que las autoridades determinen la reanudación del compromiso.

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TV Azteca transmite la Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Una de las cadenas más importantes del país se encuentra desarrollando labores periodísticas vinculadas con la transmisión de este partido que puede ser disfrutado EN VIVO y GRATIS,

Con esta iniciativa, los fanáticos a lo largo del suelo mexicano van a poder apreciar las incidencias del encuentro en el que se presentan España y Argentina, combinados nacionales que lucharán por los trofeos.

