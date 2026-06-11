Cuál es el valor de Memo Ochoa HOY que Tala Rangel le quitó la titularidad en el Mundial 2026

La Selección Mexicana tuvo su partido ante Sudáfrica para inaugurar la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Dentro de lo más relevante se encuentra la decisión de Javier Aguirre en apostar con la titularidad de Raúl Rangel por encima de Guillermo 'Memo' Ochoa.

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El portero de Chivas afrontó su primer partido dentro de la cita mundialista. De acuerdo con Transfermarkt, Raúl Rangel cuenta con una valoración en el mercado de 6.5 millones de euros, dejando un amplio contraste con lo que vale la carta de Guillermo Ochoa hoy en día ahora que le arrebató la titularidad ante Sudáfrica.

Memo Ochoa no se baja del debut: el dilema que Javier Aguirre debe resolver antes de México vs Sudáfrica|Guillermo Ochoa

¿Cuál es el valor de Memo Ochoa tras arrancar como suplente en la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

Memo Ochoa cuenta con una valoración en el mercado de 250 mil euros, es decir, que el valor de Raúl Rangel es 26 veces mayor al del experimentado portero. La diferencia puede explicarse debido a la edad de los dos porteros, ya que Rangel tiene 26 años y Ochoa 40.

Mientras tanto, Ochoa hará historia al contar con su sexta participación dentro de una Copa Mundial de la FIFA™, siendo el único jugador junto a Cristiano Ronaldo y Lionel Messi en lograrlo, por lo que se tiene escrito el papel del experimentado portero como algo histórico para el futbol mexicano.

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El papel de Guillermo Ochoa en la Copa Mundial de la FIFA™

Los récords de Memo Ochoa dentro de la Selección Mexicana son dignos de recordar. Tan sólo en las justas mundialistas, el portero cuenta con 11 partidos disputados; 4 en Brasil 2014, 4 en Rusia 2018 y 3 en Qatar 2022. En ese sentido, ha logrado 3 reconocimientos como MVP del partido dentro de la copa.

|Crédito: Instagram/@yosoy8a

Cabe mencionar que dentro de Alemania 2006 y Sudáfrica 2010, el portero no sumó ningún partido, ya que Oswaldo Sánchez en el 2006 y Óscar Pérez en el 2010 fueron los guardametas que lograron hacerse de la titularidad en aquel momento.

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