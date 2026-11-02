Cuál es el horario más adecuado para hacer ejercicio

Resulta hasta repetitivo indicar que el ejercicio es clave para muchos beneficios físicos y de salud. Por ello, algunos también se preguntan si algún horario es ideal para realizar la actividad física diaria. Y ante esas dudas, los expertos en entrenamiento y bienestar físico aclaran algunas situaciones que resultan buenas… y otras que no. Toma nota y aplícalo para tu bienestar.

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¿Existe algún horario ideal para hacer ejercicio?

Gracias a las investigaciones más recientes en el mundo fitness y el de la salud alrededor del ejercicio físico, se han echado atrás algunos mitos que existían. Y es que es común escuchar (hoy un poco menos) que mientras más intensos o entre más temprano hagas tus actividades… es mejor. Sin embargo, incluso factores como el sueño mejoran con tan solo 10 minutos de actividad moderada vigorosa.

Por ello, el primer punto que se aclara es que NO es conveniente hacer ejercicio muy tarde… y más si tienes problemas para dormir. Mientras más intensa es la actividad, el cuerpo se activa con el sistema nervioso, lo cual impide que la persona llegue al punto basal para descansar en un horario ideal. Por eso, se requiere de una rutina medianamente tranquila mientras más tarde se hace.

Mientras que en el ámbito matutino, claramente es contraproducente sacrificar tiempo de sueño para hacer ejercicio de alta intensidad. Si quieres dormir mejor, los expertos ven clave exponerte a la luz natural, por eso madrugar no es el remedio más ideal. Es decir, la clave de esto es la regularidad en la actividad física.

♬ original sound - Guero Valle @guerovalle Estos vatos aferrados a cualquier estudio juran que existe “la mejor hora para entrenar” como si fuera un secreto oculto que los va a hacer ponerse más mamados. De nada sirve esperar la “hora mágica” si al final no haces ni madres. Enfócate en lo que sí importa: constancia, entrenar con huevos, comer bien y dormir. La mejor hora es la que no te saltas. #SiempreMás🦁

¿Cuánto ejercicio diario debes hacer en cualquier horario del día?

Aclarado que un horario ideal en sí no existe, la recomendación es hacer ejercicio siempre que se pueda. La constancia y regularidad permitirá que tu cuerpo vaya aprendiendo a sobrellevar las cargas, y más si eres una persona que viene del sedentarismo. Por eso también es común leer que las recomendaciones están enfocadas en ir poco a poco. Cuando te exiges objetivos irreales, la decepción de no cumplirlos afecta el intento de ejercitarte.