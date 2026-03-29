Este es el mejor cierre de una pelea en WWE: VIDEO

No se trata de despreciar el presente, pero en general existe enfado con la parte creativa de WWE por parte de un gran sector de la afición. Por ello, recordar uno de los mejores finales de función “normal” trae una carga de nostalgia y de la típica frase de que en el pasado las cosas eran mejores. Ante eso, vale la pena recordar aquella noche de SmackDown donde todos los luchadores aplicaron su finisher de forma consecutiva en un 5vs5.

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¿Cuál es el mejor cierre de pelea de WWE en el nuevo milenio?

Indicar de manera categórica el mejor cierre de pelea en la historia de WWE es bastante aventurado. Y es que ahí se debe descartar de primera instancia el tema de los eventos especiales. En ese tipo de magnos eventos suceden los enfrentamientos más espectaculares y mejor preparados. Por ello, muchos acudieron a redes sociales para recordar este final de pelea que hoy día sería difícil de igualar.

Ese día de función de la marca azul tuvo un espectacular 5vs5. Allí los equipos se dividieron en Edge, John Morrison, R-Truth, Rey Mysterio y John Cena contra Sheamus, Kane, CM Punk, Drew McIntyre y Dolph Ziggler. Aunque este tipo de peleas eran más frecuentes que en la actualidad, y muchos se cansaron de estos conflictos sin fondo real en cuanto al desarrollo de la historia, ese día se dio un impresionante final que es recordado por todos los fanáticos.

Solamente Dolph Ziggler no pudo hacer su movimiento final ante la seguidilla de finishers que aplicaron cada uno de los luchadores en el ring. Todo finalizado con una lanza de Edge… perfectamente vendida por el propio Ziggler.

- Sheamus (Brogue Kick)

- Morrison (Flying Chuck)

- Kane (Chokeslam)

- Cena (AA)

- Punk (GTS)

- Orton (RKO)

- McIntyre (FS DDT)

- R Truth (Lil' Jimmy)

- Barrett (Winds of Change)

- Mysterio (619)

- Edge (Spear)



This Ending Sequence was so PEAK. 🔥😭 pic.twitter.com/Mhq3G4QUvF — Ceaser Wrestling (@CeaserWrestles) March 13, 2026

¿Por qué ya no hay 5vs5 en los eventos de WWE?

Atrás quedaron los años donde el conflicto directo entre marcas (RAW y SmackDown) eran parte de la sazón cotidiana. Survivor Series era el evento donde se confabulaban los grandes enfrentamientos entre los mejores rostros de las marcas. Y aunque algo parecido ha sucedido con War Games… muchos extrañan al menos esos duelos llenos de las máximas superestrellas.

Y es que hoy el enfado es mayúsculo ante la parte creativa, que precisamente presumía de construir historias interesantes, antes que peleas llenas de grandes rostros. Sin embargo, ese 2025 fue fatídico para la opinión pública y Triple H está en búsqueda de construir mejor cada paso de lo que sucede en WWE.