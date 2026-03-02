Giovani Dos Santos SE DESPIDE de un récord en Barcelona gracias a Lamine Yamal

El nombre de Lamine Yamal vuelve a ocupar titulares en LaLiga, pero esta vez por una marca que conecta generaciones. El juvenil del Barcelona rompió un récord que durante 18 años perteneció al mexicano Giovani Dos Santos, una referencia de precocidad en el club catalán.

En la goleada 4-1 sobre el Villarreal CF en el Spotify Camp Nou, Lamine Yamal firmó un hat trick a los 29, 38 y 70 minutos. Con esa actuación se convirtió en el jugador más joven en lograr esa marca con el primer equipo blaugrana en el campeonato español, superando lo hecho por Dos Santos en la temporada 2007-2008.

¿Qué récord de Giovani Dos Santos rompió Lamine Yamal en LaLiga con el Barcelona?

La marca que cayó tenía un peso simbólico para la afición mexicana. En 2008, Giovani Dos Santos anotó tres goles en un 5-3 ante el Murcia, en su último partido con el Barcelona. Tenía 19 años y seis días cuando completó aquel hat trick, dos de esos tantos tras asistencias de Lionel Messi.

Durante casi dos décadas, ese registro representó el techo de precocidad goleadora en el club. Ahora, Lamine Yamal lo superó al firmar su triplete a menor edad, inscribiendo su nombre en la historia del Barcelona y en los libros de LaLiga.

El contexto también potencia la dimensión del logro. No se trató de un partido intrascendente. El Barcelona necesitaba una victoria convincente y el juvenil respondió con personalidad, técnica y definición en momentos clave.

El golazo de Giovani Dos Santos ante Estados Unidos en la Copa Oro 2011

El legado de Giovani Dos Santos y el nuevo capítulo del Barcelona

Para el público latino en Estados Unidos, el recuerdo de Giovani Dos Santos tiene un valor especial. Formado en La Masía, dio el salto al primer equipo antes de continuar su carrera en el Tottenham Hotspur, además de pasar por clubes en España, Turquía y la MLS con LA Galaxy. Su etapa en el Barcelona quedó marcada por aquel hat trick y por la ilusión que despertó.

La irrupción de Lamine Yamal revive esa narrativa: la del talento joven que asume responsabilidad en escenarios grandes. Más allá de comparaciones, el récord simboliza la continuidad de un modelo que apuesta por futbolistas formados en casa y capaces de responder bajo presión.

En una liga donde cada jornada reescribe estadísticas, el dato trasciende lo numérico. Habla de evolución, de oportunidades y de cómo el Barcelona sigue produciendo protagonistas tempranos.

Hoy el foco está en Yamal. Ayer lo estuvo en Giovani. Dos nombres unidos por un récord que cambió de manos, pero que sigue representando la esencia competitiva del club catalán.