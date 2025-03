¿Cuál fue el sentimiento que le generó a Cirilo Saucedo vencer a los Rayados de Monterrey en su casa?

La mayor sorpresa de la jornada 13 del Clausura 2025 de la Liga BBVA MX probablemente fue el triunfo de los Xolos de Tijuana por marcador de 1-2 en calidad de visitante en contra de los Rayados de Monterrey.

Los fronterizos llegaron a la Sultana del norte con la etiqueta de víctima por el pésimo 2025 que han tenido, el cual ocasionó que la directiva canina despidiera a su ahora ex director técnico Juan Carlos Osorio y dejar de interino a su ex leyenda en la cancha Cirilo Saucedo, sin embargo, eso fue una motivación extra para poder dar la campanada en el Gigante de Acero y llevarse los tres puntos a Baja California.

“Hoy éramos el rival pequeño, si así lo podemos llamar. Para toda la gente, para nosotros no. Nosotros sabíamos que podíamos hacerle partido a Monterrey. Me parece que es un premio merecido, hemos visto muchas hazañas con partidos difíciles. Hoy para nosotros es una hazaña. Porque es venir a una gran ciudad, a un gran equipo en su casa”, comentó Cirilo Saucedo con una felicidad en su rostro tras haber logrado vencer a los Rayados de Monterrey en su casa.

Ex jugador de Tigres vence a los Rayados de Monterrey en su casa como DT

En su etapa como jugador profesional Cirilo Saucedo militó con los Tigres de Nuevo León varias temporadas, por lo que para el vencer a los Rayados tuvo un sabor extra especial; contra la Pandilla Saucedo tuvo estadísticas negativas, ya que en 25 partidos tuvo 10 derrotas y 42 goles en contra.

“Nos tocó ver esa época de Rayados que ganaba todo. Obviamente, tiene un sabor distinto. Obviamente, cuando ven los colores del rival, es imposible que yo te diga, yo me debo a Tijuana. Porque lo otro es una realidad. Entonces, me alegra, me alegra enormemente”, añadió el ex portero mexicano en relación al sabor especial que le dejó vencer a los Rayados de Monterrey en su casa.

