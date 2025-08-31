¿Cuál fue el peor arranque de Chivas en su historia?

El Club Deportivo Guadalajara es una de las instituciones más importantes del país y desde hace años ha batallado enormidades para competir constantemente por los títulos. Y cuando se veía un buen proyecto con Gabriel Milito, las cosas no marcharon bien hasta el momento. Pero… ¿es el torneo más pobre de inicio para las Chivas? Aquí la respuesta.

La apuesta de Chivas por su cantera

¿Cuántos puntos acumula Chivas hasta el momento?

Después de siete jornadas completadas en el Apertura 2025, aunque los rojiblancos acumulan solamente seis partidos, sumaron 4 puntos. Con esto se entiende que hay muy pocas emociones positivas para la afición en este semestre final. Ya perdieron cuatro encuentros durante el torneo, aunque muchas personas (incluidos los rivales) aseguran que el equipo ha jugado mucho mejor de la suma de puntos que tienen. Sin embargo, no lo han demostrado con goles y buenos encuentros a la defensiva.

¿Es el peor arranque en la historia de las Chivas?

La respuesta inmediata sería no, pues tanto en torneos cortos como en torneos largos, han existido inicios bastante más comprometedores.

Verano de 1998 - En aquella oportunidad solamente acumularon dos unidades en sus primeros siete partidos.

Invierno 2000 y Clausura 2012 - El equipo solamente obtuvo un punto tras cinco fechas completadas.

Apertura 2018 - Aquí el equipo sumó un punto en cuatro fechas de inicio.

Clausura 2022 - Mientras que en este torneo, solamente tenían cuatro puntos en cinco fechas, esto por cuatro empates. Es decir, no ganaron en esa quinteta de partidos.

¿Chivas puede clasificar a la liguilla del Apertura 2025?

Sí, con el sistema de competencia, aún con su terrible inic tienen altas posibilidades de clasificar. Recordando que, por el formato del Play-In, se puede aspirar a meterse a fases finales aún con mal desempeño en el puntaje. Terminadas las actividades del sábado, las Chivas estaban a dos unidades de la zona de clasificación. Aunque eso podría moverse un poco con los partidos de este domingo 31 de agosto.

