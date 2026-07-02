Cuál es el jugador más infravalorado de la Selección Mexicana, según la IA

Antes de jugar ante Inglaterra, la Selección Mexicana firmó una de sus mejores actuaciones en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y varios futbolistas elevaron su nivel durante la fase de grupos y los 16avos de final. Entre figuras y jugadores consolidados, hay un nombre infravalorado en el esquema de Javier Aguirre, según la IA.

Aunque los reflectores se quedaron con Raúl Jiménez, Julián Quiñones o Gilberto Mora, el jugador más infravalorado de la Selección Nacional de México ha sido Johan Vásquez, según la inteligencia artificial. El defensor mantuvo regularidad en todos los partidos y fue clave para que el equipo avanzara con cuatro victorias consecutivas y sin recibir goles.

Johan Vásquez es el jugador mexicano con más kilómetros recorridos|Crédito: @miseleccionmx / X

Johan Vásquez, el jugador más infravalorado de México según la IA

El central mexicano sostuvo equilibrio defensivo durante toda la competencia. Su lectura de juego permitió cortar avances antes de que terminaran en peligro. También mostró liderazgo en la salida y mantuvo orden en la línea defensiva.

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La Selección Mexicana cerró la fase inicial con portería imbatida y posteriormente eliminó a Ecuador en ronda directa. Johan fue clave pero pasó desapercibido porque parte de la atención se concentró en los goles y en las jóvenes figuras ofensivas.

|Credito: @miseleccionmx / X

Johan Vásquez superó a otras figuras de México

Julián Quiñones y Raúl Jiménez aparecieron con goles importantes. Roberto Alvarado tuvo 3 asistencias. Gilberto Mora sorprendió con apenas 17 años. Sin embargo, Johan Vásquez mostró el nivel más estable entre todos los mexicanos, dice la IA.

El defensor ganó duelos individuales, mantuvo concentración y evitó errores en momentos clave. Además, su experiencia en el futbol italiano (Genoa) se reflejó en la manera de anticipar jugadas y controlar espacios. México encontró seguridad defensiva gracias a esa solidez en la zaga central.

Los números de Johan Vásquez en el Mundial 2026

México llegó a la fase eliminatoria con cuatro triunfos consecutivos y cero goles recibidos. La defensa fue uno de los puntos más fuertes del equipo durante el torneo. El zaguero de 27 años, Johan Vásquez, disputó 3 de los 4 partidos. Solo descansó ante Chequia como parte de la rotación prevista por el entrenador Javier Aguirre.

A diferencia de otros jugadores que destacaron por estadísticas ofensivas, el impacto de Johan Vásquez apareció en el orden colectivo. Por eso, según el análisis de inteligencia artificial, fue el futbolista más infravalorado de la Selección Mexicana en lo que va del Mundial 2026.

