Inglaterra vs. México: qué dicen las apuestas y simulaciones HOY para este partido del Mundial 2026

Luego de superar los dieciseisavos de final, las selecciones de México e Inglaterra se enfrentarán en una de las series más esperadas de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El encuentro se disputará este domingo 5 de julio de 2026 en el Estadio Ciudad de México, escenario que es una pesadilla para los ingleses y que albergará el Partido 92 del torneo.

Con un antecedente doloroso para Inglaterra, los europeos enfrentarán a México en Octavos de Final. La Selección Mexicana intentará aprovechar la localía y el respaldo de su afición. El partido ya comienza a generar movimientos importantes en las casas de apuestas y en las predicciones de la inteligencia artificial.

Cuotas y apuestas en México vs Inglaterra por el Mundial 2026

De acuerdo a los datos aportados por las páginas de casas apuestas legales, estos son los pronósticos para el duelo entre México e Inglaterra:

Gana México: 3.45

Empate: 2.15

Gana Inglaterra: 2.30

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El pronóstico de la inteligencia artificial para México vs Inglaterra

De acuerdo con simulaciones realizadas por inteligencia artificial, Inglaterra llega con una ligera ventaja para quedarse con la clasificación. La IA considera que el conjunto europeo mostró mayor regularidad ofensiva durante el torneo y cuenta con futbolistas acostumbrados a disputar partidos de alta presión.

|México enfrentará a Inglaterra en los octavos de final

Sin embargo, las proyecciones también señalan que México tiene posibilidades reales de competir gracias al orden defensivo mostrado hasta ahora y a la localía en el Estadio Ciudad de México. La inteligencia artificial destaca que el equipo mexicano no ha recibido goles en el torneo.

Probabilidades de clasificación según las simulaciones

Según distintos modelos de inteligencia artificial, Inglaterra tiene cerca de un 56% de probabilidades de avanzar a la siguiente ronda. México aparece con un 44% de opciones de eliminar al conjunto europeo.

Los resultados de Inglaterra en la fase de grupos y Dieciseisavos de Final en esta Copa Mundial de la FIFA 2026™

Inglaterra 4-2 Croacia — Jornada 1

Inglaterra 0-0 Ghana — Jornada 2

Inglaterra 2-0 Panamá — Jornada 3

Inglaterra 2-1 RD Congo — 16avos de Final

Los resultados de México en la fase de grupos y Dieciseisavos de Final de esta Copa Mundial de la FIFA 2026™

México 2-0 Sudáfrica — Jornada 1

México 1-0 Corea del Sur — Jornada 2

México 3-0 Chequia — Jornada 3

México 2-0 Ecuador — 16avos de Final

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