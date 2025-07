¿Cuáles son las altas y bajas de Cruz Azul para el Apertura 2025?

El arranque del torneo Apertura 2025 encuentra a Cruz Azul con varios movimientos en su plantilla. En total, seis jugadores han sido señalados como posibles salidas, mientras otros nombres continúan negociando su llegada. Los rumores alrededor de las salidas de Gabriel Fernández , Giorgos Giakoumakis, Cristian Jiménez, Javier Suárez, Erik Lira y Lorenzo Faravelli marcan la transición en el proyecto de Nicolás Larcamón.

Además, se espera que nuevos refuerzos lleguen conforme avanza el mercado de verano. El club cementero se enfrenta al reto de liberar cupos de extranjeros para concretar fichajes como el de Luka Jovic , lo que ha colocado a Giakoumakis y Fernández como las salidas más probables. Además, hay varios juveniles cedidos y jugadores que no han renovado contrato. A continuación, un resumen de las situaciones más relevantes.

Jose Luis Melgarejo/Jose Luis Melgarejo Lorenzo Faravelli está en la lista de posibles bajas del Cruz Azul

¿Qué jugadores podrían salir de Cruz Azul en el Apertura 2025?

Giorgos Giakoumakis continúa en el radar de varios clubes, pero al no existir ofertas formales, su salida está en suspenso. Su permanencia limita las posibilidades de incorporar a otro jugador no formado en México. Gabriel Fernández, también en lista de transferibles, ha sido vinculado con Peñarol. No obstante, su situación médica complica el préstamo, que sería la opción más viable para el club.

Cristian Jiménez está cerca de convertirse en nuevo refuerzo de Celaya. Su cesión está avanzada, aunque no se ha hecho oficial. Javier Suárez, seleccionado venezolano, fue cedido al Atlético de San Luis para continuar su desarrollo profesional con más minutos en primera división.

Erik Lira, en medio de la Copa Oro 2025, aún no ha renovado. Aunque la directiva no lo considera una baja segura, su futuro en el club dependerá de los avances en negociaciones poscompetencia. Lorenzo Faravelli, vinculado con el Barcelona de Ecuador, no estaría interesado en volver a Sudamérica. Aun así, su nombre sigue apareciendo como opción de salida.

¿Quiénes llegarán como refuerzos a Cruz Azul en el Apertura 2025?

Luka Jovic aparece como el objetivo principal. El atacante serbio, libre tras su paso por el Milan, se perfila como el fichaje estrella de esta ventana si Cruz Azul logra liberar un lugar para jugadores no formados en México. Jeremy Márquez y José Paradela también están en la órbita del club. Mientras el primero tiene camino despejado, el segundo depende de una negociación complicada con Necaxa.