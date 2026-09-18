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Mucha inversión y pocos resultados; estos son los fichajes más caros que hizo Rayados recientemente

Los Rayados de Monterrey han hecho millonarias inversiones que no les han salido como esperaban. Ante eso, estos son los 5 fichajes más caros de su historia.

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|Crédito: Instagram/@rayados

Escrito por: Pablo García - Marktube

En medio de cierta tensión tras la primera mitad de campeonato con Matías Almeyda al frente, la afición no olvida que el club ha invertido fuertemente en refuerzos y eso no se ha traducido en logros deportivos. Por ello, se hace un recuento histórico y reciente de las grandes inversiones que los Rayados realizaron por sus figuras. 

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¿Cuáles son los fichajes más caros de Rayados en toda su historia?

El equipo de la Sultana del Norte ha hecho grandes inversiones para lograr equipos competitivos. De eso no le queda duda a nadie, aunque lamentablemente para sus aficionados, el equipo ya acumula varios años sin trofeo de primera división. Por ello, se hace un recuento histórico y reciente de lo que costó su plantilla.

Top5 histórico de fichajes más caros de los Rayados de Monterrey.

  • Rodolfo Pizarro - Traerlo desde Chivas costó cerca de 14.5 millones de euros a mitades de 2018
  • Maximiliano Meza - El que en ese momento era seleccionado nacional argentino, costó alrededor de 13.15 millones de euros
  • Sergio Canales - Su arribo a mitades de 2023 le costó a Monterrey 10 millones de euros.
  • Vincent Janssen - A mitades de 2019 el neerlandés arribó a México por 9 millones de euros.
  • Brandon Vázquez - El estadounidense costó cerca de 7.81 millones de euros.
@clipsmartinj Jugar en Monterey #rayadosdemonterrey #rodolfopizarro #ligamx #martinjuarez #futbolmexicano ♬ sonido original - MARTIN JUAREZ CLIPS

¿Cuáles fueron los fichajes de Rayados para el Apertura 2026?

Pese a que en términos de dirección deportiva los Rayados cambiaron de proyecto y se esperaba algo de cautela, la institución no escatimó e invirtió fuertemente para que Matías Almeyda completara un plantel competitivo. Por ello, a mitad de Apertura 2026 preocupa que el equipo marche en la posición 12 previo a la Jornada 9… aunque con un partido menos.

Según diversos reportes, esto costaron los 3 flamantes refuerzos de Monterrey:

  • Orbelín Pineda - Entre 8.5 y poco más de 9 millones de dólares es lo que se le pagó al AEK de Atenas. 
  • Hugo Cuypers - El belga llegó a México tras pagarse cerca de 7.5 millones de dólares por su fichaje.
  • Diego Rossi - Arribó gracias a 7.2 millones de dólares.
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