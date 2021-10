¿Cuáles son las mejores apuestas para el México vs Canadá?

El mundo de las apuestas es una realidad, y se ha convertido en una nueva forma de vivir con más intensidad los encuentros. Si eres mayor de 18 años aquí te dejamos las mejores apuestas para el México vs Canadá de esta noche; partido que podrás disfrutar por las pantallas de Azteca Deportes: Azteca 7, aztecadeportes.com y la App de Azteca Deportes.

Favorito México vs Canadá

Para el encuentro de este jueves en el Estadio Azteca, la Selección Mexicana parte como la gran favorita con un momio de -175, lo que significa que por cada 100 pesos la casa te paga 25 pesos; el empate se encuentra en +300 y si los de la Hoja de Maple logran la hazaña, por 100 pesos están pagando $500.

Anota primero México vs Canadá

Como los dirigidos por Gerardo “Tata” Martino son locales, si se apostara a que ellos marcan primero se paga -223, pero la cosa se pone interesante si los visitantes lograrán conseguir un tanto primero, pues su momio está en +235, el empate sin goles +750, lo que indica que por lo menos se espera que haya un gol.