Los videojuegos más vendidos de la industria en los últimos tiempos

La industria de los videojuegos ha experimentado un crecimiento masivo en popularidad y demanda en los últimos años. A medida que la tecnología ha avanzado, los gráficos, la jugabilidad y las historias se han vuelto cada vez más sofisticados, atrayendo a una audiencia global de jugadores.

Es por eso que hoy te presentamos una lista con los videojuegos más vendidos en los últimos tiempos:

Tetris: Desde su lanzamiento en 1984, Tetris ha vendido más de 500 millones de copias. Este adictivo juego de rompecabezas ha cautivado a generaciones con su sencilla pero desafiante mecánica de juego.

Minecraft: Desarrollado por Mojang Studios, Minecraft ha vendido más de 200 millones de copias en todas las plataformas. Este juego de construcción y aventura en un mundo abierto ha cautivado a jugadores de todas las edades.

Grand Theft Auto V: Publicado por Rockstar Games, este juego de mundo abierto ha vendido más de 110 millones de copias. Con una narrativa envolvente y un vasto mapa para explorar, ha dejado una marca duradera en la industria.

PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG): Creado por PUBG Corporation, este juego de battle royale ha vendido más de 70 millones de copias. Con su enfoque en la supervivencia y la competencia multijugador, se convirtió en un fenómeno global.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild: Desarrollado y publicado por Nintendo, este juego de aventuras ha vendido más de 20 millones de copias. Con su vasto mundo y mecánicas innovadoras, ha sido aclamado como uno de los mejores juegos de la franquicia.

FIFA 21: Publicado por Electronic Arts, esta entrega de la popular franquicia de fútbol ha vendido más de 10 millones de copias. Con licencias oficiales y modos de juego emocionantes, ha mantenido a los fanáticos del deporte entretenidos.

Call of Duty: Black Ops Cold War: Desarrollado por Treyarch y Raven Software, este juego de disparos en primera persona ha vendido más de 30 millones de copias. Con su acción intensa y su modo multijugador, ha sido una opción popular para los amantes de los juegos de guerra.

Bonus:

Fortnite: Creado por Epic Games, Fortnite se ha convertido en un fenómeno cultural con más de 350 millones de jugadores registrados. Con su mezcla de construcción, disparos y eventos en línea, ha redefinido el género de battle royale.