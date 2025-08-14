¿Cuándo comienza la temporada de la Serie A?

La emoción del futbol vuelve a Italia. Los aficionados al llamado calcio ya tienen en sus manos el calendario de la próxima temporada de la Serie A , que iniciará el sábado 23 de agosto y que concluirá el fin de semana del 24 de mayo. Con 19 equipos en la contienda, la lucha por destronar del trono al Napoli promete ser intensa desde la primera jornada hasta el cierre.

El actual campeón, que defiende el Scudetto, debutará como visitante ante el recién ascendido Sassuolo en la primera fecha. Sin embargo, su primera gran prueba llegará hasta la jornada 5, cuando se enfrente al Milan de Santiago Giménez, Luka Modric y compañía en un duelo que podría marcar el rumbo de toda la campaña desde el inicio.

Los equipos que van por el Scudetto

Mientras los demás equipos siguen ajustando sus plantillas durante lo que resta del mercado de verano con altas y bajas, la incógnita es si alguien lograra romper el dominio y quitarle la corona al conjunto de Nápoles comandado por Antonio Conte. Está claro que la competencia no será fácil, con clubes como la Juventus, el Inter y hasta el propio Milan presionarán desde el principio del certamen.

Con las fechas claves de encuentros importantes y derbis ya marcadas en el calendario el futbol italiano se prepara de cara a otra campaña llena de pasión, goles y sorpresas. La cuenta regresiva ha comenzado en una de las cinco ligas más grandes y con mayor nivel del Viejo Continente.

