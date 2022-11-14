¿Cuándo, cómo y dónde ver la convocatoria de la Selección Mexicana EN VIVO?

A una semana de la Copa del Mundo, Gerardo Martino no ha revelado la convocatoria de 26 futbolistas que van a disputar el Mundial de Qatar 2022. Hasta el momento, son 28 las Selecciones que han presentado su lista definitiva. Faltando solamente: Ecuador, Ghana, Túnez y México.

La lista de 26 jugadores se debe de dar a más tardar el próximo 14 de noviembre, un día antes de que la Selección Mexicana dispute su último partido de preparación rumbo a Qatar 2022 ante Suecia.

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¿Cuándo presentan la lista de convocados de la Selección Mexicana?

El entrenador Gerardo ‘El Tata’ Martino dará a conocer la lista de convocados para el Mundial de Qatar 2022 el día de mañana lunes 14 de noviembre a las 12 pm.

¿Cómo y dónde ver la presentación de la lista de convocados de la Selección Mexicana?

La presentación de la convocatoria de la Selección Mexicana para la Copa del Mundo de Qatar 2022, la podrás seguir y ver a través de la redes sociales de Azteca Deportes, específicamente por la pagina de Facebook TV Azteca Deportes y el canal de Youtube que tiene el mismo nombre.

Aunque, se especula que ya hay un jugador con un lugar asegurado en la lista, pues el AEK de Atenas publicó a través de sus redes sociales la convocatoria de Orbelin Pineda con México para el Mundial de Qatar 2022.

Los partidos de México en el Mundial de Qatar 2022

En la Copa del Mundo de Qatar 2022, la Selección Mexicana se encuentra ubicada en el Grupo C. El combinado de Gerardo Martino hace su debut ante Polonia el 22 de noviembre a las 10 am (hora de la Ciudad de México). Como segundo rival se miden a Argentina el día 26 de noviembre a las 13 horas y cierran su participación de la Fase de Grupos ante Arabia Saudita el próximo 30 de noviembre a las 13 horas.

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