Los partidos de la Selección Mexicana en noviembre

La Selección Mexicana regresa a la actividad. Luego de una buena Fecha FIFA en octubre, donde el saldo fue de una victoria sobre Ghana y un empate ante Alemania, la escuadra de Jaime Lozano buscará en noviembre su pase a las semifinales de la Nations League y el boleto a la Copa América de 2024.

Estos dos encuentros serán el quinto y sexto partidos que dispute el ‘Jimmy’ como entrenador de México, cabe mencionar que durante la Copa Oro de este año, estuvo como DT interino: Desde que tomó el cargo el saldo es de tres igualadas: Australia, Uzbekistán y los teutones; además de la victoria ante los africanos, antes mencionada.

La Selección Mexicana jugará contra Honduras en noviembre

En los Cuartos de Final de la Nations League, la Selección Mexicana se tendrá que medir a Honduras. Serán un par de duelos, ida y vuelta; primero en territorio centroamericano, para después regresar a nuestro país, en el Estadio Azteca, duelo que también servirá como ‘despedida’ del combinado nacional, pues el inmueble estará cerrado por las remodelaciones que sufrirá para el Mundial de 2026.

Estos dos partidos son de suma importancia para el futuro del representativo azteca, pues se juga el pase a las semifinales de la Nations League, y además el boleto de la Copa América 2024, que se disputará en Estados Unidos. Los cuatro equipos que llegan a la antesala del torneo de Concacaf, conseguerían el pase al certamen de la Conmebol.

El último partido de la Selección Mexicana en el 2023

Por último, tras este par de encuentros, México se medirá a Chile en un amistoso, en territorio de las Barras y las Estrellas, el encuentro se realizará el sábado 16 de octubre. Para dicho partido, Jaime Lozano no podrá contar con futbolistas europeos, pues no es duelo oficial, además de que no estarán los que lleguen a la Final del Apertura 2023, pues el partido por el título del futbol mexicano se disputará el 17, un día después de este preparativo.