¿Cuándo y dónde ver el evento de videojuegos Gamescom 2022?

La Gamescom es uno de los eventos más importantes en Europa, una feria entre electrónica y videojuegos donde muestra lo próximo que saldrá en el año, este gran evento tiene más de 10 años celebrando lo mejor del mundo geek con invitados especial y premieres mundiales.

Want to co-stream @gamescom Opening Night Live on Tuesday, August 23?



Sign-ups are now open for official co-streaming:https://t.co/jcsSmDVpzE



Tune in live August 23 at 8pm CEST / 2p ET / 11a PT. pic.twitter.com/LcPQzVeCOR — Geoff Keighley (@geoffkeighley) August 10, 2022

Geoff Keighley, el periodista de videojuegos más reconocido en el medio y presentado oficial de diferentes eventos importantes en el mundo gamer será el porta voz de este evento, a través de sus redes sociales ha posteado diferentes invitados especiales y títulos que darán un adelanto exclusivo.

¿Cuándo será la Gamescom 2022?

La Gamescom será el próximo 23 de agosto, el evento durará 3 días por lo que finalizará el 28 del mismo mes y lo podrás ver por sus caneles oficiales aquí abajo te dejamos los links:

Canal de Twitch

Canal de YouTube

Marcas que estarán en la Gamescom

-Ubisoft

-Bandai Namco

-Xbox

Dying Light 2 recibe un DLC llamado Bloody Ties mientras que otros títulos como High On Life tendrán un gameplay que revelará más detalles del videojuego, grandes estrellas estarán presentes como el creador de Rick y Morty.

Time to unveil some details about Dying Light 2 Stay Human: Bloody Ties - the first DLC coming to the City.#DyingLight2 #DL2BloodyTies pic.twitter.com/iS9a1Nm7fD — Dying Light (@DyingLightGame) August 17, 2022

Sonic Frontiers también es uno de los grandes títulos que podremos en el Gamescom, el primer juego del erizo de color azul en mundo abierto.

Estos son todos los juegos confirmados para el evento:

-Alone in the Dark

-Pentiment



-Grounded

-A Plague Tale: Requiem

-Last Case of Benedict Fox

-Lies of P

-Return to Monkey Island

-Sonic Frontiers

-Layers of Fears

-Goat Simulator 3

-The Dark Pictures Anthology: The Devil In Me

-Planet of Lana

-High on Life

-System Shock Remake

-Hogwarts Legacy

-The Callisto Protocol

Todo esto y mucho más lo podrás ver con una cobertura general a través de las redes oficiales de Azteca Esports, mantente al pendiente de lo más nuevo en el mundo geek y los deportes electrónicos.