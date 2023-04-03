¿Cuándo y dónde es la final de la Europa League 2022-2023?

La final de la temporada 2022-23 de la Europa League se llevará a cabo en el Puskás Arena de Budapest, Hungría el próximo 31 de mayo de 2023.

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El Puskás Arena fue inaugurado oficialmente en el año de 2019, este estadio tiene una capacidad para más de 65.000 espectadores y está situado en el lugar en el que estaba el antiguo estadio de la selección nacional de Hungría, que también estaba bautizado en honor del mítico delantero del Honvéd y del equipo de Real Madrid Ferenc Puskás.

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Esta es la segunda final de UEFA que se celebrará en la nueva sede, que ya acogió la Supercopa de la UEFA del año 2020, en la que el Bayern Munich se impuso por 2-1 a la escuadra del Sevilla en el partido que tradicionalmente abre la temporada europea.

El hogar de la selección de Hungría, acogió cuatro encuentros de la pasada Eurocopa 2020.

¿Cuándo y qué equipos juegan los Cuartos de Final de la Europa League 2023?

Los encuentros de ida de los Cuartos de Final se jugarán el 13 de abril.

El equipo líder de la Eredivisie el Feyenoord, con el delantero mexicano Santiago Giménez, reciben a la Roma del técnico portugués José Mourinho. Por su parte, Manchester United, quien eliminó al Barcelona y Real Betis, se enfrenta en casa a otro equipo español, el Sevilla.

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Bayern Leverkusen, único representante que queda de la Bundesliga, es anfitrión del sorprendente equipo belga de Royale Union SG. Y por último, Juventus, en su casa, juega ante el Sporting Lisboa.

Los encuentros de vuelta se llevarán a cabo el jueves 20 de abril.

La fase de semifinales se jugará el 11 de mayo los encuentros de ida y 18 del mismo mes los duelos de vuelta.