¿Cuándo empieza la Liguilla del Torneo Clausura 2023 de la Liga MX?

El Torneo Clausura 2023 comienza a perfilar su Fase Final. A falta de pocos partidos en la primera etapa del certamen, la Liguilla empieza a tomar forma con los primeros equipos clasificados.

De momento y tras la Jornada 13 de la Fase Regular, Monterrey, Toluca, León y América, son los equipos en los primeros cuatro lugares de la tabla general, posiciones que otorgan un puesto en los Cuartos de Final del Futbol Mexicano. Por su parte, la zona de repechaje la siguen peleando el resto de los equipos.

Y es que a pesar del mal paso que pueden tener algunos conjuntos, no hay ningún equipo eliminado, no obstante, hay cuadros que no dependen de sí mismos para acceder a la siguiente ronda del campeonato.

Del lugar 5 al 12, los puestos son ocupados por Pachuca, Chivas, Tigres, Cruz Azul, Puebla, Santos Laguna, Atlético San Luis y Atlas. Fuera de la zona de repechaje, se encuentran Necaxa, Juárez, Querétaro, Tijuana, Pumas y Mazatlán.

¿Cuándo empieza la Liguilla del Clausura 2023?

La Fase Regular del Torneo Clausura 2023 termina con la Jornada 17 que se va a disputar el 28, 29 y 30 de abril. Posteriormente, siguen los juegos de reclasificación, los cuales tienen como fechas pactadas el 6 y 7 de mayo. Cabe recordar, que los encuentros de repechaje de juegan a un solo partido, siendo local el equipo que se encuentre mejor posicionado en la tabla general enfrentando al 5 vs 12, 6 vs 11, 7 vs 10 y 8 vs 9.

Luego de conocer a los equipos que avancen de la ronda de repechaje, se dan a conocer los cruces de Cuartos de Final, instancia a la que acceden de forma directa los primeros cuatro equipos clasificados tras la Fase Regular.

A partir de Cuartos de Final, los compromisos de juegan a series de Ida y Vuelta. Los juegos de Ida se van a disputar el 10 y 11 de mayo. Mientras que la Vuelta se juega el 13 y 14 del mismo mes.

Por su parte, las Semifinales se encuentran contempladas para jugarse el 17 y 18 de mayo los partidos de Ida y la Vuelta el 20 y 21. Finalmente, la Gran Final del Torneo Clausura 2023 se va a disputar el 25 de mayo en el encuentro de Ida y la Vuelta se va a jugar el 28 del mismo mes para conocer al Campeón.

