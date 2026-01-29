¡LLEGÓ el momento! Fecha y hora del sorteo de play-offs de Champions PARA ESTADOS UNIDOS

La UEFA Champions League 2026 está lista para dar un giro importante. Tras una fase de liga llena de emoción, goles agónicos y sorpresas mayúsculas, llegó el momento que millones de aficionados esperan con nerviosismo: el sorteo de los play-offs, ese instante donde el azar define destinos y puede encender clásicos inesperados.

Ocho equipos ya aseguraron su boleto directo a los octavos de final, mientras otros dieciséis viven horas de ansiedad absoluta, sabiendo que un mal cruce puede significar una eliminación temprana en el torneo de clubes más prestigioso del planeta. Para el público latino que vive en Estados Unidos, este sorteo no es solo un trámite: es el verdadero arranque de la Champions más intensa del nuevo formato.

Lo que más llamó la atención en esta edición es la ausencia del actual campeón, PSG, entre los clasificados directos, así como la falta de clubes italianos y franceses en ese grupo privilegiado. En contraste, la Premier League domina con autoridad, confirmando su peso en el escenario europeo.

¿Por qué el sorteo de los play-offs de la Champions League 2026 es tan decisivo?

Porque aquí se define el futuro inmediato de gigantes históricos. Equipos como Real Madrid, Inter, Juventus, Atlético de Madrid y Paris Saint-Germain entran a una ronda sin margen de error. Un cruce complicado puede dejarlos fuera antes de tiempo, algo impensable para plantillas construidas para levantar la “Orejona”.

Los ocho clubes ya instalados en octavos —Arsenal, Bayern Múnich, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting Lisboa y Manchester City— observan desde la barrera, analizando quién podría ser su próximo rival. El sorteo no solo genera expectativa, también estrategia.

Final day drama 🤯



The Champions League ™️#UCL pic.twitter.com/eurKvXTlTB — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) January 29, 2026

Equipos en play-offs y el drama que dejó la última jornada

La lista de los 16 equipos que disputarán los play-offs de la Champions League 2026 mezcla tradición, sorpresas y hambre de gloria: Real Madrid, Inter, PSG, Newcastle, Juventus, Atlético, Atalanta, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, Olympiacos, Brujas, Galatasaray, Mónaco, Qarabag, Bodo Glimt y Benfica.

Precisamente el Benfica protagonizó uno de los momentos más dramáticos del torneo, clasificando con un gol al 90+8 que dejó fuera al Marsella. Escenas así explican por qué esta Champions mantiene al mundo en vilo.