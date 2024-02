¿Cuándo es el Super Bowl LIX?

Apenas concluyó el Super Bowl LVIII en Las Vegas con un espectacular juego entre los Kansas City Chiefs y San Francisco 49ers. Los Jefes se llevaron su cuarto campeonato tras un pase de Patrick Mahomes a Mecole Hardman en los segundos finales del primer cuarto de tiempo extra. Es la segunda vez que el gran domingo llega al ‘quinto’ cuarto, la primera se dio entre los Patriots y Falcons en Houston hace siete años.

Para la edición LIX del gran juego la NFL ha decidido que el Caesars Superdome de Nueva Orleans sea la sede, la ciudad es históricamente una de las que más Super Tazones ha recibido, son 10 hasta el momento. Los 32 equipos de la liga renuevan sus ilusiones con la idea de llegar a dicho compromiso y levantar el trofeo. El domo tiene capacidad para más de 76 mil espectadores y fue inaugurado en 1975 tras unos cuatro años de construcción.

Te puede interesar: VIDEO: Travis Kelce se enoja y explota contra su coach en pleno Super Bowl LVIII

Muchas otras cosas sobre el juego son desconocidas y permanecerán de esa forma por varios meses. La NFL tiende a anunciar al artista encargado de electrizar el estadio en el show del medio tiempo hasta septiembre o más tarde, el cantante que se hace cargo del himno nacional previo a la patada inicial es dado a conocer a poco más de un mes del cotejo. Tampoco se sabe el precio de los boletos, pero cabe recordar que los de Las Vegas rondaron los $12, 802 dólares en algunos casos, si no es que más.

Los Super Bowls que se han jugado en Nuevo Orleans

Nueva Orleans es una de las ciudades donde más veces se ha llevado a cabo el Super Bowl a lo largo de la historia, la ciudad ha recibido el gran evento un total de 10 veces. La última vez que el gran domingo se celebró en el corazón de Luisiana fue el 3 de febrero de 2013, cuando los Ravens se sobrepusieron a los 49ers; el juego incluyó un apagón que congeló las acciones por un buen tiempo.

- Super Bowl IV: Kansas City Chiefs 23-7 Minnesota Vikings

- Super Bowl VI: Dallas Cowboys 24-3 Miami Dolphins

- Super Bowl IX: Pittsburgh Steelers 16-7 Minnesota Vikings

- Super Bowl XII: Dallas Cowboys 27-10 Denver Broncos

- Super Bowl XV: Oaklnad Raiders 27-10 Philadelphia Eagles

- Super Bowl XX: Chicago Bears 46-10 New England Patriots

- Super Bowl XXIV: San Francisco 49ers 55-10 Denver Broncos

- Super Bowl XXXI: Green Bay Packers 35-21 New England Patriots

- Super Bowl XXXVI: New England Patriots 20-17 St.Louis Rams

- Super Bowl XLVII: Baltimore Ravens 34-31 San Francisco 49ers

Te puede interesar: VIDEO: Travis Kelce se enoja y explota contra su coach en pleno Super Bowl LVIII