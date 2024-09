¿Cuándo estará disponible Marvel vs. Capcom Fighting Collection en Xbox?

Luego del debate generado entre los fans de Xbox por no recibir información sobre el lanzamiento de Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics, cosa que sí sucedió para otras consolas y PC, por fin Capcom informó a la comunidad que la colección de los legendarios títulos de peleas, sí llegaran a las consolas de Microsoft.

“Nos complace anunciar que, después de las conversaciones técnicas con nuestros socios de Microsoft, podemos confirmar que MARVEL vs. CAPCOM Fighting Collection: Arcade Classics se lanzará en Xbox One”. Publicó Marvel vs Capcom en sus cuentas oficiales.

Fecha de lanzamiento de Marvel vs. Capcom Fighting Collection en Xbox

En la misma publicación los desarrolladores informaron que “La versión para Xbox One se lanzará en 2025”, por lo que los fans de los épicos juegos deberán esperar para disfrutar de los 7 hasta el próximo año.

Por el momento se desconoce de manera oficial la razón sobre el retraso de la colección para los usuarios de Xbox, pero es sabido que la adaptación para videojuegos en esta plataforma llega a ser más tardada, mismo caso con el lanzamiento de Black Myth: Wukong que tomará más tiempo su lanzamiento en la consola de X.

Recordemos que Marvel vs. Capcom Fighting Collection tendrá su lanzamiento oficial este 12 de septiembre en formato digital y en formato físico será hasta el 22 de noviembre.

¿Cuáles son los juegos que forman parte de la colección?

X-MEN CHILDREN OF THE ATOM

MARVEL SUPER HEROES

X-MEN VS. STREET FIGHTER

MARVEL SUPER HEROES vs. STREET FIGHTER

MARVEL vs. CAPCOM CLASH OF SUPER HEROES