¿Cuándo juega Rayados de Monterrey vs América en la liguilla del Apertura 2025?

Rayados de Monterrey y el Club América se enfrentarán en una serie de cuartos de final del Torneo Apertura 2025 que pinta sumamente pareja. La Pandilla y el equipo de Coapa fueron quinto y cuarto lugar respectivamemente y su diferencia solo fue de tres unidades en la tabla general. Por si fuera poco, son dos de las plantillas más caras del todo el futbol mexicano, por lo que una eliminación podría considerarse un fracaso para el equipo que no pase a la siguiente instancia.

Los pupilos de Domenec Torrent recibirán a los actuales subcampeones de la Liga MX este miércoles 26 de noviembre en punto de las 9:05 pm en el Gigante de Acero con la firme intención de sacar ventaja e ir a la Ciudad de México con un colchón. Cabe recordar que, si el empate en el global persiste, las Águilas sería el conjunto que avance a las semifinales. El cotejo de vuelta está programado para el sábado 29 de noviembre a las 5:00 pm.

¿Cómo quedaron en torneo regular?

La jornada 9 del presente torneo fue testigo del choque entre ambos clubes en suelo regiomontano, el cual quedó empatado a dos anotaciones. Fidel Ambriz y Sergio Canales pusieron en ventaja a los locales, pero en los últimos 10 minutos del cotejo, Rodrigo Aguirre hizo válida la ley del ex y Ramón Juárez rescató un punto para la causa americanista.

Finalmente, según el portal especializado Transfermarkt, América es el equipo más costoso de toda la Liga MX con un valor de 107 millones de euros, mientras que, la Pandilla está situada en la quinta posición con un valor de 70 mde, por detrás de Cruz Azul, Toluca y los Tigres de la UANL (todos ellos en la liguilla).