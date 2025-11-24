¿Quién domina los enfrentamientos entre Cruz Azul y Chivas en Liguillas?

Este miércoles 25 de noviembre comienza una nueva Liguilla donde saldrá el campeón del Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX y la historia entre la Máquina de Cruz Azul y Chivas de Guadalajara en instancias definitivas volverá a tener un nuevo capítulo en los Cuartos de Final.

Desde el inicio de los torneos cortos en 1996, los dos equipos, de los cuatro conjuntos con más títulos en la historia del futbol mexicano profesional, se han visto las caras en tres ocasiones en Liguilla, con saldo favorable para las Chivas.

¿Cuántas veces se han enfrentado Chivas y Cruz Azul en Liguillas?

El primer antecedente llegó en el Torneo Verano 1999, cuando Cruz Azul se impuso con global de 4-3 en los Cuartos de Final, dejando fuera a las Chivas en una serie emocionante. Más tarde, en el Clausura 2003, en la fase del Repechaje, ambos equipos protagonizaron un auténtico festival de goles: empate global a 5 tantos, pero el chiverío avanzó gracias a su mejor posición en la tabla. El tercer enfrentamiento se realizó en el Apertura 2006, nuevamente en Cuartos de Final, donde el Rebaño Sagrado se mostró superior y ganó con global de 4-2, camino a conquistar el título de ese torneo.

¿Cuándo Cruz Azul y Chivas se enfrentaron en una final?

Como antecedente en torneos largos el episodio más recordado es la Final de la temporada 1986-87, cuando Chivas levantó el trofeo tras vencer 4-2 en el marcador global. En total, los antecedentes en Liguilla favorecen a los rojiblancos, que han sabido imponerse en los momentos clave.

Ahora, en este Torneo Apertura 2025, la historia vuelve a ponerlos cara a cara. Guadalajara llega a esta Liguilla tras una campaña irregular pero cerrando fuerte, asegurando su boleto en la sexta posición de la tabla. El equipo de Gabriel Milito encontró en los últimos encuentros solidez en defensa y un ataque oportuno con el campeón goleador Armando ‘Hormiga’ González que le permitió sumar victorias clave en las jornadas finales. Por su parte, Cruz Azul vivió un torneo más consistente, ubicándose en los primeros lugares gracias al trabajo de Nicolás Larcamón. La Máquina terminó el torneo regular en la tercera posición perdiendo la oportunidad de quedar en el primer puesto en la última jornada al perder ante Pumas.

El cruce entre ambos conjuntos promete ser uno de los duelos más atractivos de la Liguilla. La Máquina busca revancha histórica y confirmar su buen momento, mientras que Chivas quiere mantener su hegemonía en los antecedentes y seguir soñando con un nuevo título.

