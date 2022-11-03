¿Cuándo se juegan los 16vos de Final de la Europa League?

La fase de grupos de la UEFA Europa League ha llegado a su fin y los equipos que participarán en la etapa eliminatoria de esta competición conocerán su destino el próximo 7 de noviembre cuando se lleve a cabo el sorteo en las oficinas de la FIFA en Suiza, mientras que los partidos se disputarán los dias 16 y 23 de febrero.

En este ronda participan los segundos mejores posicionados en la primera ronda de la Europa League más los terceros lugares de grupo de la UEFA Champions League, importante recordar que los primeros lugares de cada grupo avanzan directo a la instancia de Octavos de final.

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Los equipos de Europa League que participarán en esta instancia son:

- PSV Eindhoven (Holanda)

- Stade Rennais FC (Francia)

- AS Roma (Italia)

- FC Union Berlin (Alemania)

- Manchester United (Inglaterra)

- Midjtylland (Dinamarca)

- FC Nantes (Francia)

- AS Mónaco (Francia)

Por parte de la Champions League, los equipos que terminaron terceros y que participarán en esta ronda son:

- Ajax (Holanda)

- FC Barcelona (España)

- Juventus (Italia)

- Bayer Leverkusen (Alemania)

- RB Salzburgo (Alemania)

- Sevilla FC (España)

- Shakhtar Donetsk (Ucrania)

- Sporting de Lisboa (Portugal)

Los equipos de Europa League que aseguraron su lugar en los octavos de final son:

- Arsenal (Inglaterra)

- Fenerbaçe SK (Turquía)

- Real Betis (España)

- Union Saint-Gilloise (Bélgica)

- Real Sociedad (España)

- Feyenoord (Holanda)

- Friburgo (Alemania)

- Ferencváros (Hungría)

Las escuadras más llamativas en estas instancias son: el Manchester United inglés que continúa en la lucha por regresar a los primeros planos de Europa, que dirige el entrenador holandés Erik Ten Hag y que tiene en Cristiano Ronaldo su jugador más llamativo, asi como el conjunto catalán, FC Barcelona, que de la mano de la leyenda blaugrana Xavi Hernández como Director Técnico, no ha podido levantar y sigue cuesta abajo, ya que jugarán en la Europa League por segunda temporada consecutiva.

Cabe mencionar que el delantero mexicano, Santiago Giménez se vistió de héroe al marcar el único tanto del Feyenoord en el encuentro ante la SS Lazio, lo que mandó al equipo holandés directo a octavos de final.

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