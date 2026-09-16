¿Cuándo juegan los mexicanos en la Europa League? Fechas EXACTAS para ver los juegos de Mateo Chávez y Armando ‘Hormiga’ González

La UEFA Europa League está a la vuelta de la esquina y con ello, iniciará la aventura de Armando González y Mateo Chávez en el certamen continental. La 'Hormiga' y el Olympiakos comenzarán su torneo en casa frente al Jagiellonia Białystok de Polonia en el que el club helénico parte como favorito, por otro lado, el lateral nacional tendrá que viajar a Inglaterra para verse las caras con el Sunderland en un cotejo de poder a poder.

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En el papel, los dos canteranos rojiblancos comenzarían como titulares en sus respectivos partidos y tratarán de dar su mejor esfuerzo en un torneo que te exije mayor nivel. González vivirá su segundo partido bajo el mando de Imanol Alguacil tras la repentina salida de José Luis Mendilibar hace unos días y buscarán sus primeras unidades en la Europa League. En el caso de Chávez y el AZ, los neerlandeses van con la firme intención de no perder en uno de los partidos más complicados que tendrán en el calendario.

Fecha y horario de los dos partidos

Miércoles 16 de septiembre de 2026

Sunderland vs AZ Alkmaar

21:00 (hora de Europa Central) 1:00 pm hora de la CDMX

Estadio: Stadium of Light (Sunderland)



Miércoles 16 de septiembre de 2026

Olympiacos vs Jagiellonia Białystok

21:00 (hora de Europa Central) 1:00 pm hora de la CDMX

Estadio Georgios Karaiskakis (El Pireo)

Cabe recordar que, el Olympiakos tendrá que sacar un buen resultado que ya en el segunda fecha visitarán Francia para verse las caras con el Olympique de Marsella, mientras que, el AZ Alkmaar recibirá al Hapoel Beer Sheeva en el AFOS Stadion.