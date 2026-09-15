Sergio Ramos, futbolista español: “Es una gran responsabilidad liderar un gran grupo con culturas diferentes”
El futbolista con pasado en Rayados de Monterrey deja frases espectaculares a sus 40 años y antes también
Mientras que se habla del nuevo equipo de Sergio Ramos, muchos recuerdan algunas de sus mejores frases cuando lideró a Rayados de Monterrey y a otros equipos luego de su brillante etapa en el Real Madrid. Entre ellas aparece una reflexión sobre la capitanía y la responsabilidad de convivir con futbolistas de distintas nacionalidades.
Sergio Ramos dejó a los Rayados de Monterrey y volvió a España. Sin embargo, durante su carrera dejó declaraciones que permiten conocer su manera de entender el liderazgo, la competencia y la relación entre compañeros dentro de un vestuario. Su frase es clave: “Es una gran responsabilidad liderar un gran grupo con culturas diferentes”.
El liderazgo de Sergio Ramos y su reflexión sobre eso
Una de sus frases más recordadas sobre el liderazgo fue pronunciada durante la Gala del Sorteo de la UEFA Champions League 2018-19, celebrada el 30 de agosto de 2018 en Mónaco. Ramos recibió entonces el premio al Mejor Defensa de la UEFA de la temporada 2017-18 con el Real Madrid.
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Al hablar sobre su papel como capitán, destacó la responsabilidad de liderar un grupo formado por futbolistas de diferentes culturas y señaló que la unión era fundamental para alcanzar los objetivos.
Esa idea también puede relacionarse con su posterior etapa en Rayados, donde llegó en febrero de 2025 y fue nombrado capitán. El español permaneció en Monterrey hasta diciembre de ese mismo año y disputó el Mundial de Clubes, donde incluso marcó ante el Inter de Milán.
Sergio Ramos, ex Rayados de Monterrey, tiene grandes frases
A lo largo de su carrera, el defensa español dejó distintas reflexiones relacionadas con el futbol y su manera de afrontar los partidos. Entre ellas destacan algunas que hizo durante diferentes etapas de su carrera:
- “Necesito guardar silencio y hablar en el campo.”
- “Es bueno tener competencia.”
- “Hay que aprender de los malos momentos.”
- “A veces se pierde; así es el fútbol.”
- “Mientras haya oportunidades, tenemos que luchar hasta el final.”
- “Debemos agradecer a nuestros aficionados su apoyo.”
- “Tenemos que mantener la calma y permanecer unidos; esa es la clave del éxito.”
- “No hay nada más hermoso que poder representar a mi país”.