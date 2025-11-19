deportes
Noticias
Azteca Deportes
Mundial México 2026
¿Cuándo son los partidos de repechaje en México para el Mundial 2026?

México será protagonista de un mini torneo que definirá a los últimos dos clasificados al Mundial 2026 que no pertenezcan a la UEFA

Fernando Campos
Mundial México 2026
Después de haber terminado los encuentros de las selecciones participantes para conseguir su pase directo a la Copa del Mundo 2026, ahora México será protagonista de un mini torneo que definirá a los últimos dos clasificados al Mundial que no sean de Europa.

¡Merecido homenaje! a Jorge Campos | México vs Paraguay

Guadalajara y Monterrey recibirán los partidos de playoffs internacional que se realizarán entre el 23 y el 31 de marzo de 2026 donde seis selecciones llegan a esta instancia tras un camino lleno de obstáculos: Bolivia, Jamaica, Surinam, Irak, República Popular del Congo y Nueva Caledonia se disputarán estos últimos dos boletos.

Los seis equipos se enfrentan en partidos directos, con sede en el Estadio Akron y el Estadio BBVA. Solo dos sobrevivirán y se unirán a los 46 países ya clasificados. Para México, anfitrión automático, será un ensaño en lo logístico para los encuentros que se vivirán en el país el próximo año.

¿ Cuándo será el sorteo que definirá los partidos?

El próximo 20 de noviembre de 2025 se llevará a cabo en Zúrich, Suiza, el sorteo que definirá los cruces del repechaje. Ese día se conocerá el camino que cada selección deberá recorrer en México para alcanzar el sueño mundialista

¿ Cómo llegaron las 6 selecciones al repechaje?

  • Bolivia: quedó fuera de los cupos directos de Conmebol, pero alcanzó el repechaje gracias al terminar en la séptima en la tabla.
  • Jamaica: en Concacaf, los “Reggae Boyz” se quedaron a un paso de la clasificación directa al terminar en el segundo puesto del Grupo B que ganó Curazao.
  • Surinam: sorprendió en la misma región, dejando atrás a selecciones más tradicionales como Honduras y Costa Rica. Los caribeños quedaron en el segundo puesto del Grupo A.
  • Irak: en Asia, los Leones de Mesopotamia mostraron garra, pero no lograron superar a potencias como Japón o Corea del Sur. Consiguieron su pase al repechaje venciendo en dos encuentros a Emiratos Árabes Unidos.
  • República Popular del Congo: en África, la competencia fue feroz; pese a no alcanzar los cupos directos, su consistencia les permitió llegar a esta instancia venciendo en el repechaje africano a las poderosas selecciones de Camerún y Nigeria.
  • Nueva Caledonia: desde Oceanía, se convirtió en la gran revelación, superando a rivales regionales y ganándose el derecho de pelear por un boleto mundialista.
Selección Mexicana
