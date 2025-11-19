¿Cuándo son los partidos de repechaje en México para el Mundial 2026?
México será protagonista de un mini torneo que definirá a los últimos dos clasificados al Mundial 2026 que no pertenezcan a la UEFA
Después de haber terminado los encuentros de las selecciones participantes para conseguir su pase directo a la Copa del Mundo 2026, ahora México será protagonista de un mini torneo que definirá a los últimos dos clasificados al Mundial que no sean de Europa.
¡Merecido homenaje! a Jorge Campos | México vs Paraguay
Guadalajara y Monterrey recibirán los partidos de playoffs internacional que se realizarán entre el 23 y el 31 de marzo de 2026 donde seis selecciones llegan a esta instancia tras un camino lleno de obstáculos: Bolivia, Jamaica, Surinam, Irak, República Popular del Congo y Nueva Caledonia se disputarán estos últimos dos boletos.
También te puede interesar:
-
¡Histórico! Con 150 mil habitantes… ¡y ya están en la Copa del Mundo 2026!
-
¡ÚLTIMO MOMENTO! Definidas las cabezas de serie del sorteo del Mundial 2026
- OFICIAL: Las selecciones de la UEFA que disputarán el repechaje rumbo al Mundial 2026
Los seis equipos se enfrentan en partidos directos, con sede en el Estadio Akron y el Estadio BBVA. Solo dos sobrevivirán y se unirán a los 46 países ya clasificados. Para México, anfitrión automático, será un ensaño en lo logístico para los encuentros que se vivirán en el país el próximo año.
¿ Cuándo será el sorteo que definirá los partidos?
El próximo 20 de noviembre de 2025 se llevará a cabo en Zúrich, Suiza, el sorteo que definirá los cruces del repechaje. Ese día se conocerá el camino que cada selección deberá recorrer en México para alcanzar el sueño mundialista
¿ Cómo llegaron las 6 selecciones al repechaje?
- Bolivia: quedó fuera de los cupos directos de Conmebol, pero alcanzó el repechaje gracias al terminar en la séptima en la tabla.
- Jamaica: en Concacaf, los “Reggae Boyz” se quedaron a un paso de la clasificación directa al terminar en el segundo puesto del Grupo B que ganó Curazao.
- Surinam: sorprendió en la misma región, dejando atrás a selecciones más tradicionales como Honduras y Costa Rica. Los caribeños quedaron en el segundo puesto del Grupo A.
- Irak: en Asia, los Leones de Mesopotamia mostraron garra, pero no lograron superar a potencias como Japón o Corea del Sur. Consiguieron su pase al repechaje venciendo en dos encuentros a Emiratos Árabes Unidos.
- República Popular del Congo: en África, la competencia fue feroz; pese a no alcanzar los cupos directos, su consistencia les permitió llegar a esta instancia venciendo en el repechaje africano a las poderosas selecciones de Camerún y Nigeria.
- Nueva Caledonia: desde Oceanía, se convirtió en la gran revelación, superando a rivales regionales y ganándose el derecho de pelear por un boleto mundialista.