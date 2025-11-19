¿Cuándo son los partidos de repechaje en México para el Mundial 2026?

Después de haber terminado los encuentros de las selecciones participantes para conseguir su pase directo a la Copa del Mundo 2026, ahora México será protagonista de un mini torneo que definirá a los últimos dos clasificados al Mundial que no sean de Europa.

Guadalajara y Monterrey recibirán los partidos de playoffs internacional que se realizarán entre el 23 y el 31 de marzo de 2026 donde seis selecciones llegan a esta instancia tras un camino lleno de obstáculos: Bolivia, Jamaica, Surinam, Irak, República Popular del Congo y Nueva Caledonia se disputarán estos últimos dos boletos.

Los seis equipos se enfrentan en partidos directos, con sede en el Estadio Akron y el Estadio BBVA. Solo dos sobrevivirán y se unirán a los 46 países ya clasificados. Para México, anfitrión automático, será un ensaño en lo logístico para los encuentros que se vivirán en el país el próximo año.

¿ Cuándo será el sorteo que definirá los partidos?

El próximo 20 de noviembre de 2025 se llevará a cabo en Zúrich, Suiza, el sorteo que definirá los cruces del repechaje. Ese día se conocerá el camino que cada selección deberá recorrer en México para alcanzar el sueño mundialista

¿ Cómo llegaron las 6 selecciones al repechaje?