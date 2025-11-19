deportes
Noticias
Azteca Deportes
Mundial México 2026
Nota

¡Histórico! Con 150 mil habitantes… ¡y ya están en la Copa del Mundo 2026!

La selección de Curazao hace historia luego de clasificarse al Mundial 2026 que se llevará a cabo en territorio de México, Estados Unidos y Canadá

Curazao
MEXSPORT
Fernando Campos
Mundial México 2026
La selección de Curazao hace historia luego de clasificarse al Mundial 2026 que se llevará a cabo en territorio de México, Estados Unidos y Canadá, siendo el invitado con menor población en alcanzar la máxima cita del futbol internacional.

Resumen México vs Paraguay | Amistoso Internacional | Fecha FIFA | 18 Noviembre

¿Cuántos habitantes tiene Curazao?

Con apenas 150 mil habitantes, esta isla caribeña consiguió el boleto luego de empatar a cero goles con la selección de Jamaica y así conseguir el liderato del Grupo B al alcanzar los 12 puntos.

Curazao, territorio autónomo dentro del Reino de los Países Bajos, ha construido su éxito sobre una peculiaridad: ninguno de los jugadores que integran la plantilla de la selección que logró el boleto nació en la isla. Todos son nacidos en los Países Bajos, muchos de ellos formados en academias europeas de primer nivel. La conexión con la isla caribeña proviene de lazos familiares y de la posibilidad que otorga la doble nacionalidad.

Este fenómeno no es nuevo en el futbol, pero cobra especial relevancia en este caso. Mientras otras selecciones pequeñas han dependido de talentos locales para sorprender al mundo, como Islandia en Rusia 2018, Curazao se apoya en la doble nacionalidad. El resultado: una clasificación histórica que coloca a los caribeños en el mapa futbolístico global.

Más allá de lo deportivo, la clasificación genera un impacto social y cultural. En Willemstad, capital de la isla, las celebraciones se extendieron por las calles, saliendo la gente con banderas ondeando en cada esquina. Para los habitantes, ver a su país en un Mundial es un motivo de orgullo, aunque los protagonistas no hayan nacido en suelo curazoleño. La selección se convierte en un símbolo de unidad y pertenencia.

El Mundial 2026 recibirá a Curazao como el representante más pequeño en términos poblacionales y que demostró que incluso la isla más diminuta puede alcanzar la grandeza en el escenario deportivo más grande del mundo.

